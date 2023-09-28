Даневича: Артус не понимает, что фактически вредит своему ребенку

На просьбу поделиться своим мнением о том, почему отец ребенка принципиально отвергает выбор матери, Дарта ответила: "Я думаю, это хорошее доказательство того, что он делает это не из беспокойства или в интересах нашего ребенка, а для эскалации конфликта. Этот факт также был установлен в ходе нашего психологического обследования, в ходе которого назначенный нам психолог обнаружил, что конфликт поддерживается и обостряется при каждой возможности.

Я считаю, что он не видит ребенка, а только меня, и он хочет насолить только мне. Он не понимает, что на самом деле делает плохо своему ребенку. На мой взгляд, он до этого не дошел.

Почему я рассказываю эту историю - я не хочу устраивать публичную порку Артусу, это его проблема и его мотивы, меня больше интересует Сиротский суд, который принимает абсурдные решения на основе еще более абсурдных аргументов. Поймите меня правильно, Сиротский суд должен быть компетентным учреждением, которое должно работать в интересах ребенка.

Последнее хорошее и ценное общение у меня было с омбудсменом, который дал мне практический и ценный совет, как действовать". В сложившейся ситуации Дарта также обратилась к омбудсмену с просьбой рассмотреть ее заявление и проверить работу суда. Она все еще ожидает ответа.

Полную версию интервью можно прочесть по ссылке здесь.