Даневича: Артус не понимает, что фактически вредит своему ребенку

Между актрисой Дартой Даневичей и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем существует спор по поводу дошкольного образовательного учреждения их общего сына. Кайминьш пожаловался в Рижский сиротский суд, заявив, что не согласен с выбором Дарты. Несмотря на то, что у Даневичи было много аргументов в пользу того, что выбранное ею дошкольное учреждение будет полезно для ее ребенка, суд решил, что посещение этого дошкольного учреждения не отвечает интересам ее сына. В беседе с интернет-журналом TVNET GRUPA Дарта отметила, что она возмущена решением Сиротского суда и сдаваться не готова.
На просьбу поделиться своим мнением о том, почему отец ребенка принципиально отвергает выбор матери, Дарта ответила: "Я думаю, это хорошее доказательство того, что он делает это не из беспокойства или в интересах нашего ребенка, а для эскалации конфликта. Этот факт также был установлен в ходе нашего психологического обследования, в ходе которого назначенный нам психолог обнаружил, что конфликт поддерживается и обостряется при каждой возможности.
Я считаю, что он не видит ребенка, а только меня, и он хочет насолить только мне. Он не понимает, что на самом деле делает плохо своему ребенку. На мой взгляд, он до этого не дошел.
Почему я рассказываю эту историю - я не хочу устраивать публичную порку Артусу, это его проблема и его мотивы, меня больше интересует Сиротский суд, который принимает абсурдные решения на основе еще более абсурдных аргументов. Поймите меня правильно, Сиротский суд должен быть компетентным учреждением, которое должно работать в интересах ребенка.
Последнее хорошее и ценное общение у меня было с омбудсменом, который дал мне практический и ценный совет, как действовать". В сложившейся ситуации Дарта также обратилась к омбудсмену с просьбой рассмотреть ее заявление и проверить работу суда. Она все еще ожидает ответа.
Полную версию интервью можно прочесть по ссылке здесь.
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