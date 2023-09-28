Еще 100 попыток незаконного пересечения и строительство заграждений: что происходит на границе Латвии и РБ?

В целом инфраструктуру восточной границы Латвии, за исключением технологической инфраструктуры, планируется полностью завершить к 2025 году.

Для продолжения строительства 23 августа VNĪ объявило ценовой опрос на разработку и строительство документации. До 26 сентября подано четыре предложения, и начат процесс их оценки.

Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 километра. В настоящее время инфраструктура пограничной полосы построена на протяжении примерно 230 километров, в том числе созданы патрульные тропы (деревянные мостки или покрытие из щепы, грунтовые дороги и протоки) и четыре подвесных тросовых моста. Забор построен на протяжении примерно 99 км.

В настоящее время приоритетом VNĪ является ввод в эксплуатацию уже построенной инфраструктуры и продолжение строительства на тех участках, где инфраструктура не построена или построена не в полном объеме.