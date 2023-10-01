Специалист в сексуальном образовании: родителей тоже этому нужно учить

"Во-первых, для ребенка очень важна безопасная среда. Очень многие дети могут скрывать что-то от родителей, врать родителям. Им важно находиться со своими сверстниками.

Либо эта дистанция, что есть специалист, у которого я могу спросить.

Почему люди ходят к психологу, а не спрашивают у родителей и родственников совета? Это специальный человек, который обучен, чтобы давать ответы.

То есть это дистанция. Во-вторых, очень трудно обучить родителей на таком уровне, чтобы они могли дать ответ по психологии, по, не знаю, генетике и так далее. Биологии...

То, что родители могут делать - это открыто говорить про секс, про защиту, про здоровье, про то, что они заботятся о ребенке. Мне кажется, это как минимум", - заявила Ткаченко.

Эксперт считает, что в любом случае программу сексуального образования нужно обсуждать с родителями, чтобы они не волновались зря.

"Очень важно образовывать сначала родителей и, наверно, проводить эту лекцию для родителей. Что это за материалы? Что это за программа? Почему она важна? Как с ребенком разговаривают, на какие темы? Потому что это очень актуальная тема среди родителей.

Плюс родители будут спокойнее себя чувствовать, что их ребенку что-то рассказывают, а они уже в курсе что", - говорит специалист.

При этом Ткаченко отметила, что зачастую какую-то часть информации дети знают и сами.