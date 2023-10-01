Специалист в сексуальном образовании: родителей тоже этому нужно учить

Эксперт в области сексуального образования Виктория Ткаченко рассказала в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET о том, как правильнее разговаривать с ребенком о сексе и почему это должны делать и родители, и специалисты.
По словам Ткаченко, сексуальное образование актуально в любом возрасте. Вопрос только в том, какие темы когда изучать.
"Cексуальное образование - это точно возрастной вопрос. И, например, в Швеции 50 лет уже существует сексуальное образование в школьных предметах. Не отделено. Потому что сексуальное образование - это часть нашей жизни. Поэтому они решили не отделять.
И у них, например, в самых начальных классах идет тема "согласия". И в психологии нам говорят, что важно учить ребенка с трех лет понимать, что "да", что "нет", что у меня есть право выбора.
С первого класса должны говорить про согласие, про личные границы.
С четвертого класса важно говорить, что тело меняется, у тебя появляются гормоны, к чему это может привести.
Дальше появляется вопрос романтической привязанности. Поэтому, мне кажется, эти материалы должны быть разделены по возрасту. В принципе, должны еще и преподавать специалисты", - считает эксперт.
Кроме того, она ответила на частый вопрос - почему о сексе важно говорить с профессионалами, а не только с родственниками.
"Во-первых, для ребенка очень важна безопасная среда. Очень многие дети могут скрывать что-то от родителей, врать родителям. Им важно находиться со своими сверстниками.
Либо эта дистанция, что есть специалист, у которого я могу спросить.
Почему люди ходят к психологу, а не спрашивают у родителей и родственников совета? Это специальный человек, который обучен, чтобы давать ответы.
То есть это дистанция. Во-вторых, очень трудно обучить родителей на таком уровне, чтобы они могли дать ответ по психологии, по, не знаю, генетике и так далее. Биологии...
То, что родители могут делать - это открыто говорить про секс, про защиту, про здоровье, про то, что они заботятся о ребенке. Мне кажется, это как минимум", - заявила Ткаченко.
Эксперт считает, что в любом случае программу сексуального образования нужно обсуждать с родителями, чтобы они не волновались зря.
"Очень важно образовывать сначала родителей и, наверно, проводить эту лекцию для родителей. Что это за материалы? Что это за программа? Почему она важна? Как с ребенком разговаривают, на какие темы? Потому что это очень актуальная тема среди родителей.
Плюс родители будут спокойнее себя чувствовать, что их ребенку что-то рассказывают, а они уже в курсе что", - говорит специалист.
При этом Ткаченко отметила, что зачастую какую-то часть информации дети знают и сами.
"Здесь важно понимать, что дети очень часто сами ищут информацию. В основном это интернет. И потом это друзья. То есть, скорее всего, они уже что-то знают. И чаще всего на лекциях я узнаю, что они уже что-то знают. И у них могут быть какие-то ложные представления. Поэтому здесь важно понимать, что ребенок уже знает, а чего ему не хватает.
И очень важно, чтобы было безопасное пространство, что мы не осуждаем ребенка. Если он что-то спрашивает, мы его не ругаем. Очень часто дети боятся и лгут и ищут в интернете ответы. Поэтому здесь очень важно понять, что мы выстраиваем эти доверительные отношения с ребенком. Это не вопрос одного дня", - уверена эксперт.
Отвечая на вопрос о том, как именно стоит говорить с детьми о сексе, Ткаченко отметила, что самое главное - быть искренним в своих эмоциях.
"Очень важно говорить про свои чувства - "да, мне некомфортно, я испытываю стыд". Очень важно подружиться со своим стыдом, говорить "да, мне некомфортно сейчас про это говорить, но я хочу с тобой про это поговорить". Это очень помогает раскрепоститься.
Очень помогает называть какие-то третьи источники - "ты знаешь, я прочитала книгу", или "мне в Instagram попался пост", или "я увидел в TikTok".
Что ты считаешь по этой теме и так далее... Также можно мотивировать их узнавать ответ у специалистов - сходить на разные мероприятия", - предлагает Ткаченко.
Отдельно эксперт отметила, что разные точки зрения на вопрос сексуального образования не должны мешать достигать необходимого результата.
"Просто есть очень разные точки зрения. Кто-то говорит, что аборт - это грех и презерватив тоже нежелательно использовать. А потом мы видим, что Латвия, по статистике, вторая в Европе после Мальты по ВИЧ-заболеваемости (По данным 2022 года, Латвия действительно вторая в Европе по доле новых случаев ВИЧ. На первом месте - Кипр, а не Мальта. - Прим. ред.).
Поэтому родителям важно понимать, чего они хотят от ребенка в контексте сексуального образования. Универсального ответа, конечно же, нет.
Есть комплексный подход, что мы можем делать, куда направлять ребенка, делать открытое безопасное пространство, делиться, помогать. Есть родители, которые оставляют презервативы на каком-то месте и говорят: "Если тебе нужно, ты всегда можешь взять". То есть, может быть, избегают разговора, но направляют на здоровое, открытое взаимодействие", - подытожила Ткаченко.
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