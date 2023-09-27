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Проблемы русскоязычной журналистики в Латвии и сексуального образования в школах

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Екатерина Сафронова и Виктория Ткаченко в эфире программы "Кто вам платит?"
Екатерина Сафронова и Виктория Ткаченко в эфире программы "Кто вам платит?" Фото: коллаж RUS TVNET

Недавно стало известно, что общественные русскоязычные СМИ в Латвии могут прекратить свое существование с 2026 года. Пока это решение не окончательное, но оно уже вызвало горячие обсуждения в индустрии. Кроме того не утихает скандал вокруг материалов VISC о сексуальном образовании. В дискуссионной программе "Кто вам платит?" обсуждаем самые актуальные темы.

Гости эфира:

  • Екатерина Сафронова - главный редактор платформы Rus.LSM.lv;
  • Виктория Ткаченко - организатор мероприятий по сексуальному образованию, лектор факультета общественных наук ЛУ.

Темы эфира:

  • Что ждет русскоязычную журналистику в Латвии в ближайшем будущем?
  • Министерство культуры перешло от Нацобъединения к "Прогрессивным" - это поможет?
  • Как себя чувствуют журналисты, работающие в общественных СМИ?
  • Зачем нужно сексуальное образование?
  • Какие проблемы в этой связи есть в школьной программе?
  • Что можно улучшить и, главное, как?

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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