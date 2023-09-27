Проблемы русскоязычной журналистики в Латвии и сексуального образования в школах

Недавно стало известно, что общественные русскоязычные СМИ в Латвии могут прекратить свое существование с 2026 года. Пока это решение не окончательное, но оно уже вызвало горячие обсуждения в индустрии. Кроме того не утихает скандал вокруг материалов VISC о сексуальном образовании. В дискуссионной программе "Кто вам платит?" обсуждаем самые актуальные темы.
Гости эфира:
- Екатерина Сафронова - главный редактор платформы Rus.LSM.lv;
- Виктория Ткаченко - организатор мероприятий по сексуальному образованию, лектор факультета общественных наук ЛУ.
Темы эфира:
- Что ждет русскоязычную журналистику в Латвии в ближайшем будущем?
- Министерство культуры перешло от Нацобъединения к "Прогрессивным" - это поможет?
- Как себя чувствуют журналисты, работающие в общественных СМИ?
- Зачем нужно сексуальное образование?
- Какие проблемы в этой связи есть в школьной программе?
- Что можно улучшить и, главное, как?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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