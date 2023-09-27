Проблемы русскоязычной журналистики в Латвии и сексуального образования в школах

Недавно стало известно, что общественные русскоязычные СМИ в Латвии могут прекратить свое существование с 2026 года. Пока это решение не окончательное, но оно уже вызвало горячие обсуждения в индустрии. Кроме того не утихает скандал вокруг материалов VISC о сексуальном образовании. В дискуссионной программе "Кто вам платит?" обсуждаем самые актуальные темы.