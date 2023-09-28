Фото, видео ⟩ Стрельба в больнице и квартире в Роттердаме: сообщается о погибшем

Официальной информации о состоянии пострадавших пока нет. Однако СМИ сообщили, что в квартире погиб один человек. По словам прессы, полиция полагает, что за оба инцидента несет ответственность один и тот же человек.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл огонь по людям в двух разных местах Роттердама - в квартире и в больнице. Два человека получили ранения. Нападавший был одет в военную форму, и сначала ему удалось скрыться.

Голландские полицейские в оцепленном после двух случаев стрельбы медицинском центре Университета Erasmus в Роттердаме

Первоначально сообщалось о выстрелах в квартире на западе города. Затем в квартире вспыхнул пожар. Чуть позже стрельба произошла в лекционном зале больницы Erasmus примерно в 1,5 километрах от квартиры. Сотрудник больницы разместил в социальной сети Х видео крупного пожара в клинике. Вооруженные полицейские обыскали больницу.

🔥 DRINGEND: Enorme brand uitgebroken in een lokaal van #ErasmusMC! Beelden zijn schokkend 🎥.



Hulpdiensten zijn ter plekke. Blijf uit de buurt en zorg voor elkaar, #Rotterdam!



Erasmus MC pic.twitter.com/OW0NS3uh7u — Dr. Avinash Dinmohamed (@ADinmohamed) September 28, 2023