"В феврале я танцевала вальс, а весной уже лежала в больнице "как овощ". Умереть достойно - привилегия не для всех

"Сестренка, скоро ты будешь лежать в постели и пить шампанское! А я буду бегать в магазин, печь и готовить" - для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, самый большой страх - не смерть, а стать обузой для близких. Айя повторяет, что скоро она снова встанет на ноги. Тогда сестре больше не придется заботиться о ней, все будет наоборот - она будет заниматься домом, нести на своих плечах груз повседневной жизни, бегать и делать дела.

В небольшой двухкомнатной квартире в Вецмилгрависе одну комнату почти полностью занимает функциональная кровать, рядом с ней - груда различных лекарств, а из открытого окна в комнату льется необычно яркий свет неохотно уходящего лета. Айя Сондоре спит, сложив руки в бессилии - как пару износившихся крыльев. Болезнь за несколько месяцев выжала все силы из ее ног и рук.

У нее диагноз, который не берутся объяснить даже опытные врачи - скорее, это набор симптомов, тяжелое неврологическое заболевание, которое лишило ее возможности двигаться, превратив еще недавно такую энергичную, такую жизнерадостную женщину в исхудавшую мумию. Сейчас сестра Айи Рута Терентьева - ее главная опора, ее руки и ноги. Без нее Айе пришлось бы отправиться в дом престарелых.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

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