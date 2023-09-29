Сегодня в Сейме состоится день открытых дверей

В этом году исполняется 100 лет с принятия регламента Сейма - закона, в котором обобщены процедуры и правила работы парламента. В день открытых дверей посетители смогут посмотреть выставку, посвященную столетию регламента Сейма, побывать в помещениях парламента - зале заседаний, где каждую неделю собираются депутаты, и представительские залы.

Сейм будет открыт для посетителей с 10:00 до 18:00.

Во время посещения Сейма также можно будет получить информацию о проектах парламента для молодежи: фотоконкурсе "Мой памятник Свободы", "Молодёжный Сейм" и школьной программе "Познакомься с Сеймом".

Желающие смогут бесплатно отправить специальную открытку в любое место Латвии, а также сфотографироваться в фотоуголке.

Посетить здание Сейма можно как группами, так и индивидуально. Учитывая, что одновременно в здании Сейма может находиться ограниченное количество посетителей, предпочтение будет отдано тем, кто заранее зарегистрировал свое посещение.