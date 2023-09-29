Мэр Москвы о странах Азии: "Никто не хочет дарить технологии"

Как сообщает The Moscow Times, Собянин посетовал, что после переориентации России на Азию, произошедшей после санкций, введенных странами Запада, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду из сложившейся ситуации.

"Никто не хочет дарить технологии - ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии - покупайте в целом продукт", - пожаловался Собянин.

По его словам, Россия сталкивается с еще большим давлением, когда не соглашается на такие условия, поскольку у России "есть технологии, но нужны только запчасти".

"Нам говорят: "Мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, по нормальным ценам. Вот двойная цена - пожалуйста", - рассказал Собянин.

Мэр Москвы призвал сделать выводы и извлечь уроки из сотрудничества с Азией и учесть их при планировании экономики на всех уровнях. По его мнению, вместо того, чтобы слепо полагаться на азиатские страны, технологическое производство должно развиваться в самой России.