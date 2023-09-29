Мэр Москвы о странах Азии: "Никто не хочет дарить технологии"

России не стоит опираться на азиатские страны в сфере технологий, поскольку они действуют еще жестче, чем Запад, когда дело касается их интересов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом пишет издание The Moscow Times.
Как сообщает The Moscow Times, Собянин посетовал, что после переориентации России на Азию, произошедшей после санкций, введенных странами Запада, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду из сложившейся ситуации.
"Никто не хочет дарить технологии - ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии - покупайте в целом продукт", - пожаловался Собянин.
По его словам, Россия сталкивается с еще большим давлением, когда не соглашается на такие условия, поскольку у России "есть технологии, но нужны только запчасти".
"Нам говорят: "Мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, по нормальным ценам. Вот двойная цена - пожалуйста", - рассказал Собянин.
Мэр Москвы призвал сделать выводы и извлечь уроки из сотрудничества с Азией и учесть их при планировании экономики на всех уровнях. По его мнению, вместо того, чтобы слепо полагаться на азиатские страны, технологическое производство должно развиваться в самой России.
"Когда мы планируем свои государственные инвестиции, мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там [на Востоке] не получим. Мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых областей, где мы видим опасность: микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные технологии", - отметил Собянин.
В июле президент России Владимир Путин потребовал от местных специалистов "максимально ускорить" создание и производство отечественной высокотехнологичной продукции.
"У нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка: собственное оборудование, элементная база, программное обеспечение и, конечно, люди, кадры", - перечислил президент.
Путин не уточнил, в какие сроки предполагается добиться этого. Например, в настоящее время в России нет даже заводов, способных производить микрочипы по современным стандартам.
В мае 2022 года в Зеленограде Московской области началось строительство нового завода, который сможет производить 28-нанометровые процессоры. Начало производства запланировано на конец 2024 года.
Для сравнения, американская компания Intel в настоящее время производит 10-нанометровые процессоры. Ее конкурент AMD производит пятинанометровые процессоры, кроме того, уже существуют четырехнанометровые процессоры, и ведется активная подготовка к переходу на еще меньший трехнанометровый стандарт.
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