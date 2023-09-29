Гражданку Латвии судят в Беларуси за "агентурную деятельность", ей грозит до семи лет тюрьмы

Общественная организация FreeBelaru сообщает в Twitter, что в пятницу, 29 сентября, в Минске начнется суд над гражданкой Латвии Аллой Соколенко.

Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы, предположительно, за "агентурную деятельность" в пользу Латвии.

В прошлом году Государственная полиция Латвии объявила Соколенко и Диану Бахмут пропавшими без вести. Позже выяснилось, что Бахмут удалось вернуться в Латвию.

Эглите отметила, что, несмотря на регулярные запросы информации по этому делу со стороны как МИД, так и консульства Латвии в Витебске, информация о ходе уголовного процесса от белорусских властей поступала в ограниченном объеме.

Белорусское независимое издание "Зеркало" сообщает, что 28 марта две гражданки Латвии - Алла Соколенко и Диана Бахмут - не вернулись в Латвию после поездки в Беларусь. Последний раз женщин видели 27 марта в Гомеле, где они должны были сесть на поезд.

Издание сообщает, что в конце прошлого года на телеканале "Беларусь 1" показали "фильм-расследование", в котором утверждалось, что Соколенко "по заданию латвийских спецслужб готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые потом и служат основанием для вербовки иностранцами".

Ранее МИД Латвии призывал жителей не посещать Беларусь. Граждан Латвии могут ложно обвинить в нарушении закона и в результате арестовать.

"Sēde" būs slēgta tipa, raksta @viasna96. Konsulāts Vitebskā cenšoties palīdzēt savu iespēju robežās: https://t.co/FhQog9iPv3 — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 28, 2023