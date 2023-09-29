Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию: призовут 130 000 человек

Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря во всех регионах РФ и на оккупированных территориях Украины.

В прошлом году призывная кампания началась позже, так как Путин объявил мобилизацию.

В пятницу российские военные традиционно заявили, что не планируют отправлять призывников на войну. По их словам, там достаточно "добровольцев".

В рамках обязательного осеннего призыва планируется призвать 130 000 человек.

Призывной возраст этой осенью останется прежним - от 18 до 27 лет.

Следующей осенью, когда начнется очередной призыв, верхняя планка призывного возраста будет увеличена до 30 лет.