Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию: призовут 130 000 человек

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, подписал указ о начале осеннего призыва в армию, в то же время российские военные традиционно продолжают заявлять, что призывников не будут отправлять воевать в Украину, сообщает Русская служба ВВС.
Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря во всех регионах РФ и на оккупированных территориях Украины.
В прошлом году призывная кампания началась позже, так как Путин объявил мобилизацию.
В пятницу российские военные традиционно заявили, что не планируют отправлять призывников на войну. По их словам, там достаточно "добровольцев".
В рамках обязательного осеннего призыва планируется призвать 130 000 человек.
Призывной возраст этой осенью останется прежним - от 18 до 27 лет.
Следующей осенью, когда начнется очередной призыв, верхняя планка призывного возраста будет увеличена до 30 лет.
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