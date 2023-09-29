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Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию: призовут 130 000 человек

rus.tvnet.lv
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, подписал указ о начале осеннего призыва в армию, в то же время российские военные традиционно продолжают заявлять, что призывников не будут отправлять воевать в Украину, сообщает Русская служба ВВС.

Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря во всех регионах РФ и на оккупированных территориях Украины.

В прошлом году призывная кампания началась позже, так как Путин объявил мобилизацию.

В пятницу российские военные традиционно заявили, что не планируют отправлять призывников на войну. По их словам, там достаточно "добровольцев".

В рамках обязательного осеннего призыва планируется призвать 130 000 человек.

Призывной возраст этой осенью останется прежним - от 18 до 27 лет.

Следующей осенью, когда начнется очередной призыв, верхняя планка призывного возраста будет увеличена до 30 лет.

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