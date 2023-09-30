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Гревцова предлагает отменить возможность воздержаться при голосовании в Сейме

rus.tvnet.lv/LETA
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Глория Гревцова
Глория Гревцова Фото: Reinis Inkēns, Saeima

Внефракционный оппозиционный депутат Сейма Глория Гревцова предлагает в принципе отказаться от возможности воздержаться при голосовании в Сейме.

В своем предложении о внесении изменений в регламент Сейма Гревцова предлагает считать присутствующими на голосовании только тех депутатов, которые проголосовали "за" или "против".

В настоящее время в регламенте указано, что присутствующими на голосовании считаются депутаты, проголосовавшие "за", "против" или воздержавшиеся.

Она также предлагает уточнить соответствующее положение, указав, что если голоса "за" и "против" разделились поровну, то необходимо провести повторное голосование. Это означает изменение действующей процедуры, которая предусматривает повторное голосование, если поровну разделились голоса "за" и "против" и воздержавшихся вместе взятые.

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