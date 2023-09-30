Тепло, но не очень: синоптики о начале октября

В первый день октября ожидается переменная облачность, на востоке страны - кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, воздух прогреется до +15...+18°.

В Риге, где пройдет чемпионат мира по бегу, в воскресенье будет переменная облачность без осадков. Сохранится медленный или умеренный юго-западный ветер, столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.

Фото: Осенняя выставка "Грибы-2023"