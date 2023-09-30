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Тепло, но не очень: синоптики о начале октября

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень
Осень Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, 1 октября, ожидается умеренно теплая погода, дожди пройдут лишь местами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первый день октября ожидается переменная облачность, на востоке страны - кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, воздух прогреется до +15...+18°.

В Риге, где пройдет чемпионат мира по бегу, в воскресенье будет переменная облачность без осадков. Сохранится медленный или умеренный юго-западный ветер, столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.

Фото: Осенняя выставка "Грибы-2023"

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