Главное за 21 июня Фестиваль LAMPA, освобождение Сергея Тихановского и опасно ли купаться в карьерах

Суббота, 21 июня, проходит в Латвии под знаком фестиваля общения LAMPA - мероприятие традиционно собирает большое количество посетителей, участие в нем приняла и TVNET GRUPA. Кроме того, стало известно об освобождении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, а TVNET+ выяснил, опасно ли купаться в латвийских карьерах. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за субботу, 21 июня.
Новости Латвии:
В пятницу и субботу в Цесисе проходит фестиваль общения LAMPA! Тематика фестиваля широка и подходит для самых разных интересов - от политических дебатов и дискуссий до перформансов, мастер-классов и экспериментальных форматов. В этом году фестиваль особенно приглашает задуматься о человечности, ответственности и свободе.
Приближается долгожданное Лиго, время от времени погода балует, и многие жители, захватив пляжные полотенца, спешат отдохнуть "на карьер" - благо в столице их немало, да и по всей Латвии достаточно. TVNET+ выяснил у полиции Рижского самоуправления, можно ли купаться в таких местах, а специалисты Инспекции здравоохранения рассказали, какое там качество воды и проверяется ли она вообще? Ведь про тот же Болдерайский карьер по Риге ходили слухи, что из-за грунтовых вод близлежащего кладбища в этот водоем лучше не соваться.
В Даугавпилсе в пятницу был обнаружен труп женщины с возможными признаками насильственной смерти, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
По счастливому стечению обстоятельств на дороге Саласпилс - Бабите, возле возле кольца Рижской ГЭС, водитель легкового автомобиля избежал летального исхода, сообщает передача Degpunktā.
В субботу в 5:42 в Северном полушарии Земли началось астрономическое лето, сообщает портал timeanddate.com.
За рубежом:
В Беларуси из тюрьмы освобождены 14 политзаключенных, в том числе муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей Тихановский, пишет "Наша Нива".
В театре Моссовета сообщили, что умерла народная артистка России Валентина Талызина. Ей было 90 лет.
Эстонский певец Сергей Маасин продолжает хранить молчание после того, как он принял участие в шоу Андрея Малахова на российском телевидении. Вместо него говорят Центр русской культуры, где Маасин планировал петь, мэрия Таллинна, Департамент полиции безопасности (КаПо) и друг певца Олег Беседин, сообщает Rus.Postimees.
Власти Пакистана заявили, что выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году за его роль во время недавнего индийско-пакистанского кризиса, сообщают индийские СМИ.
Германию в конце недели затронула короткая волна жары и, по прогнозам, температура достигнет +37 градусов по Цельсию.
Интересное чтиво:
20 июня в концертном зале "Дзинтари" с программой Introspekcija ("Интроспекция") выступили певец и музыкант Интарс Бусулис и Abonementa orķestris. Смотрите, кто там был, в фотоотчете TVNET+!
Этим летом Андрей Макаревич выступит в Юрмале несколько раз. Сначала он станет почетным гостем Лаймы Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля, а после в концертном зале "Дзинтари" представит программу с кельтской арфой.
Портал Apollo.lv связался с российским адвокатом Маргаритой Гавриловой, которая представляет интересы семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося в прошлом году, - его сына Кристиана и родителей. Адвокат раскрывает подробности судебной тяжбы за наследство спортсмена и объясняет, почему брачный договор, заключенный в Майами между Янисом Тиммой и его вдовой Анной Седоковой, по ее мнению, является юридически сомнительным и служил только одной цели - заработать за счет Яниса.
Улучшение метеорологических условий в крупнейших по выращиванию кофе странах, позволяя получать потенциально больший урожай, способствует резкому снижению цены на кофе на бирже, тем самым открывая дорогу и более дешевой продукции на полках магазинов.
Вода в латвийских реках, озерах и море пока довольно прохладная, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также муниципальной полиции Риги, которая обеспечивает работу спасательных станций на столичных пляжах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!