Главное за 21 июня Фестиваль LAMPA, освобождение Сергея Тихановского и опасно ли купаться в карьерах

В пятницу и субботу в Цесисе проходит фестиваль общения LAMPA! Тематика фестиваля широка и подходит для самых разных интересов - от политических дебатов и дискуссий до перформансов, мастер-классов и экспериментальных форматов. В этом году фестиваль особенно приглашает задуматься о человечности, ответственности и свободе.

Приближается долгожданное Лиго, время от времени погода балует, и многие жители, захватив пляжные полотенца, спешат отдохнуть "на карьер" - благо в столице их немало, да и по всей Латвии достаточно. TVNET+ выяснил у полиции Рижского самоуправления, можно ли купаться в таких местах, а специалисты Инспекции здравоохранения рассказали, какое там качество воды и проверяется ли она вообще? Ведь про тот же Болдерайский карьер по Риге ходили слухи, что из-за грунтовых вод близлежащего кладбища в этот водоем лучше не соваться.