К Альянсу оборонных индустрий Украины присоединились 38 компаний

На форум Украина пригласила производителей вооружений и военной техники со всего мира. На момент закрытия форума к альянсу присоединились 38 компаний из 19 стран.

О создании Альянса оборонных индустрий на форуме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Киеве, призвал обеспечить военные нужды Украины, отметив, что только смелостью нельзя остановить беспилотники и только героизмом нельзя перехватывать ракеты.

Зеленский сказал участникам форума, что приоритетами Украины сейчас являются щит противовоздушной обороны и разминирование.

Президент подчеркнул, что Украина готова обеспечить особые условия для предприятий, которые хотят развивать оборонную промышленность вместе с украинцами.

"Это будет взаимовыгодное партнерство. Думаю, это хорошее время и место для создания большого военного узла", - признался Зеленский.

Украинские официальные лица сообщали, что в форуме приняли участие 252 оборонные компании из более чем 30 стран.

В ходе форума турецкая компания "Байкар", производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, объявила об инвестировании $100 млн (94,4 млн евро) в три проекта в Украине.