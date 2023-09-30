К Альянсу оборонных индустрий Украины присоединились 38 компаний

В Украине прошел первый Международный форум оборонных индустрий, на котором к Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран, сообщили в МИД Украины.
На форум Украина пригласила производителей вооружений и военной техники со всего мира. На момент закрытия форума к альянсу присоединились 38 компаний из 19 стран.
О создании Альянса оборонных индустрий на форуме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Киеве, призвал обеспечить военные нужды Украины, отметив, что только смелостью нельзя остановить беспилотники и только героизмом нельзя перехватывать ракеты.
Зеленский сказал участникам форума, что приоритетами Украины сейчас являются щит противовоздушной обороны и разминирование.
Президент подчеркнул, что Украина готова обеспечить особые условия для предприятий, которые хотят развивать оборонную промышленность вместе с украинцами.
"Это будет взаимовыгодное партнерство. Думаю, это хорошее время и место для создания большого военного узла", - признался Зеленский.
Украинские официальные лица сообщали, что в форуме приняли участие 252 оборонные компании из более чем 30 стран.
В ходе форума турецкая компания "Байкар", производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, объявила об инвестировании $100 млн (94,4 млн евро) в три проекта в Украине.
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