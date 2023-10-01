Видео ⟩ Изменения в политическом ландшафте: "Новое Единство" теряет лидирующие позиции

Рейтинг "Нового Единства" упал с 10.3% до 7.7% поддержки населения, а СЗК - поднялся с 8 до 8.3%.

Падение популярности наблюдается и у других партий, сентябрь оказался неблагополучным для "Латвии на первом месте", Объединенного списка и "Стабильности!". Напротив, Национальному объединению удалось привлечь больше сторонников.

Представитель "Нового Единства" Эдмунд Юревиц в комментарии Panorāma рассказал, что в прошлом месяце латвийцы, в том числе и избиратели НЕ, устали от политической нестабильности. "Если мы посмотрим на грядущие месяцы, наш рейтинг снова должен начать повышаться", - заявил он, упомянув, что избиратели дождутся конкретных действий партийного объединения, и что это краткосрочные изменения в рейтингах партий.

Новый опрос населения дает основания думать, что, если бы выборы в Сейм состоялись сейчас, пятипроцентный барьер преодолели бы все 14 партий Сейма и, возможно, "Согласие".

В опросе принял участие 1081 гражданин Латвии как в прямом общении, так и в Интернете во всех регионах Латвии.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)