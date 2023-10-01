Видео ⟩ Изменения в политическом ландшафте: "Новое Единство" теряет лидирующие позиции

Последние рейтинги партий SKDS указывают на существенные изменения в политическом ландшафте Латвии. Возглавляющая правительство партия "Новое Единство" потеряла лидирующие позиции, а на первый план вышел Союз зеленых и крестьян (СЗК), сообщает программа Panorāma на LTV.
Падение популярности наблюдается и у других партий, сентябрь оказался неблагополучным для "Латвии на первом месте", Объединенного списка и "Стабильности!". Напротив, Национальному объединению удалось привлечь больше сторонников.
Представитель "Нового Единства" Эдмунд Юревиц в комментарии Panorāma рассказал, что в прошлом месяце латвийцы, в том числе и избиратели НЕ, устали от политической нестабильности. "Если мы посмотрим на грядущие месяцы, наш рейтинг снова должен начать повышаться", - заявил он, упомянув, что избиратели дождутся конкретных действий партийного объединения, и что это краткосрочные изменения в рейтингах партий.
Новый опрос населения дает основания думать, что, если бы выборы в Сейм состоялись сейчас, пятипроцентный барьер преодолели бы все 14 партий Сейма и, возможно, "Согласие".
В опросе принял участие 1081 гражданин Латвии как в прямом общении, так и в Интернете во всех регионах Латвии.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!