За три дня предотвращено почти 500 попыток пересечения латвийско-белорусской границы

В сентябре, как и в конце августа, нередки были попытки нелегального проникновения в Латвию из Беларуси 100 и более человек в день.

Всего в этом году пограничниками было пресечено незаконное пересечение границы 10 227 человек, а 351 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. Один из них был принят в выходные.

В прошлом году было предотвращено 5 286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек не были пропущены по гуманитарным соображениям.