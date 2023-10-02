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За три дня предотвращено почти 500 попыток пересечения латвийско-белорусской границы

rus.tvnet.lv/LETA
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Забор на границе
Забор на границе Фото: AFP/SCANPIX

За последние три дня Государственная пограничная охрана (ГПО) пресекла 471 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в ГПО.

В сентябре, как и в конце августа, нередки были попытки нелегального проникновения в Латвию из Беларуси 100 и более человек в день.

Всего в этом году пограничниками было пресечено незаконное пересечение границы 10 227 человек, а 351 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. Один из них был принят в выходные.

В прошлом году было предотвращено 5 286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек не были пропущены по гуманитарным соображениям.

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