Погибшие в Украине эстонские добровольцы. Что ими двигало?

За неделю до гибели он вернулся из краткосрочного отпуска в Эстонии.

Каймо Вахтра, инструктор по работе с молодежью дружины Валгамааского подразделения Кайтселийта, назвал Иво Юрака своим хорошим товарищем и сказал, что пока не хочет воспринимать эту новость как окончательную правду. "Лично я еще не похоронил Иво в своем сердце, потому что на войне, и особенно на поле боя, многое происходит, когда речь идет об идентификации людей", - сказал Вахтра в пятницу днем.

"Но если это правда, то мы потеряли очень хорошего офицера и гражданина Эстонии, а я потерял очень хорошего друга, - сказал Вахтра. - Сам Иво прекрасно знал, почему он поехал в Украину. Говоря его словами, нам легче воевать сегодня там, чем потом здесь".

По словам Вахтра, Юрак руководствовался принципом, что мы должны использовать возможность, которая у нас есть сегодня, и внести свой вклад в Украину. "Второй причиной было получение опыта в Украине, которым он был готов поделиться здесь. Он приехал помочь нам в Эстонию прямо во время своего отпуска, чтобы передать знания, которые он получил на поле боя", - добавил он.

Иво Юрак был кремирован в центре Киева 16 марта. Урну с его прахом доставил в Эстонию его боевой товарищ из Украины, прах предали земле 1 апреля на кладбище Раади в Тарту.

Иво Юрак, погибший в Украине, похоронен на кладбище Раади в Тарту. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees