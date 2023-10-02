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Фото ⟩ В Краславском крае пропали мать и дочь; у обеих проблемы со здоровьем

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

Полиция разыскивает пропавшую Светлану 1984 года рождения и ее дочь Карину 2020 года рождения.

Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija

Обе пропали в воскресенье, 1 октября, в Робежниекской волости Краславского края. До сих пор их местонахождение неизвестно.

У женщины проблемы с психическим здоровьем, а девочке необходима постоянная медицинская помощь.

Приметы: женщина среднего телосложения, рост около 165 сантиметров. Она была одета в темные брюки и темную куртку. 

На девочке была розовая шляпка, бордовая жилетка с желтыми цветами, темные брюки, темная куртка и розовые резиновые сапоги. Ребенок среднего телосложения, рост примерно 98 сантиметров.

Государственная полиция просит посмотреть на фотографии женщины и девочки и всех, кто располагает информацией о их возможном местонахождении, позвонить по телефону 67 006 734, 65 403 310 или 110.

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