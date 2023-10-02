Фото ⟩ В Краславском крае пропали мать и дочь; у обоих проблемы со здоровьем

Полиция разыскивает пропавшую Светлану, 1984 года рождения, и ее дочь Карину, 2020 года рождения.
Обе пропали в воскресенье, 1 октября, в Робежниекской волости Краславского края. До сих пор их местонахождение неизвестно.
У женщины проблемы с психическим здоровьем, а девочке необходима постоянная медицинская помощь.
Приметы: женщина была одета в темные брюки, темную куртку. У нее среднее телосложение, рост около 165 сантиметров.
На девочке была розовая шляпка, бордовая жилетка с желтыми цветами, темные брюки, темная куртка и розовые резиновые сапоги. Ребенок среднего телосложения, рост примерно 98 сантиметров.
Государственная полиция просит просмотреть фотографии женщины и девочки, и всех, кто располагает информацией об их возможном местонахождении, позвонить по телефонам 67 006 734, 65 403 310 или 110.
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