Фото ⟩ В Краславском крае пропали мать и дочь; у обоих проблемы со здоровьем

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

Обе пропали в воскресенье, 1 октября, в Робежниекской волости Краславского края. До сих пор их местонахождение неизвестно.

У женщины проблемы с психическим здоровьем, а девочке необходима постоянная медицинская помощь.

Приметы: женщина была одета в темные брюки, темную куртку. У нее среднее телосложение, рост около 165 сантиметров.

На девочке была розовая шляпка, бордовая жилетка с желтыми цветами, темные брюки, темная куртка и розовые резиновые сапоги. Ребенок среднего телосложения, рост примерно 98 сантиметров.

Государственная полиция просит просмотреть фотографии женщины и девочки, и всех, кто располагает информацией об их возможном местонахождении, позвонить по телефонам 67 006 734, 65 403 310 или 110.