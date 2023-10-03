Двое мужчин из Латвии получили тюремные сроки за шпионаж в пользу России

Вчера, 2 октября, Рижский городской суд приговорил двух молодых мужчин к тюремным срокам за шпионаж в пользу России, пишет Latvijas Avīze.
Судья Имант Дзенис вынес решение о более суровых наказаниях, чем требовал прокурор. Прокурор Салвис Скайстайс требовал для 20-летнего Мартина Грикиса тюремный срок на один год и семь месяцев, а судья приговорил его к пяти годам тюрьмы. 23-летнему Сергею Ходоновичу прокурор требовал наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, а судья приговорил его к четырем годам.
Добавим, что вчера, в день оглашения приговора, в зале суда находились только судья, секретарь суда и автор этих строк. Решение подлежит обжалованию. Оба обвиняемых находятся под стражей.
О сути дела больше можно было узнать на судебном заседании в пятницу, 29 сентября. Службе государственной безопасности (VDD) в этом году стало известно, что 30 апреля прошлого года Грикис в соцсети Telegram связался с представителем главного разведывательного управления Генштаба ВС России, неким Александром, с которым договорился, что будет собирать военную информацию о Латвии и других странах НАТО, а также привлекать к сбору информации других лиц.
Вскоре Грикис договорился с Ходоновичем, которому Александр обещал 400 евро за то, что взамен он займется сбором информации о базе ВС в Лиелвардской и Рембатской волостях: о военной технике, передвижении военнослужащих, местах отдыха.
С этой целью Ходонович на арендованном автомобиле отправился шпионить. Он остановился в одном из отелей в окрестностях Лиелварде и два дня - 2 и 3 мая прошлого года - усердно объезжал волости по периметру армейской базы, фотографировал и записывал. Информацию затем передал в распоряжение главного разведывательного управления армии РФ.
За упомянутое в части первой статьи 85 Уголовного закона преступление - незаконный сбор не подлежащих разглашению сведений с целью их передачи или за их передачу иностранному государству или иностранной организации прямо или при посредничестве другого лица - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Возможно, есть какие-то побочные обстоятельства, которые побудили прокурора настаивать на более мягком наказании. Однако они не были обнародованы в суде. Известно, что Грикис завербовал и других шпионов, по поводу чего в Службе госбезопасности ведется другое делопроизводство.
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