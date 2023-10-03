Двое мужчин из Латвии получили тюремные сроки за шпионаж в пользу России

С этой целью Ходонович на арендованном автомобиле отправился шпионить. Он остановился в одном из отелей в окрестностях Лиелварде и два дня - 2 и 3 мая прошлого года - усердно объезжал волости по периметру армейской базы, фотографировал и записывал. Информацию затем передал в распоряжение главного разведывательного управления армии РФ.

За упомянутое в части первой статьи 85 Уголовного закона преступление - незаконный сбор не подлежащих разглашению сведений с целью их передачи или за их передачу иностранному государству или иностранной организации прямо или при посредничестве другого лица - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Возможно, есть какие-то побочные обстоятельства, которые побудили прокурора настаивать на более мягком наказании. Однако они не были обнародованы в суде. Известно, что Грикис завербовал и других шпионов, по поводу чего в Службе госбезопасности ведется другое делопроизводство.