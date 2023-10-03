Эксперт по этикету прокомментировала наряд супруги Зузанса для театра

Но тут мне следует сказать так: "слой слоев" - потому что это все было взято и объединено.

Видно, что здесь присутствуют современные вещи. Все то, что дорого, не всегда желательно совмещать, поскольку не дороговизна создает образ. Это следует разделять, потому что часто простое черное платье и, может быть, эти зеленые туфли будут очень хорошо смотреться вместе.

А платье в этом зрелом возрасте должно быть ниже колена, несмотря на то, что у дамы хорошая фигура.

Не все бренды мы можем совмещать только потому, что они дорогие и модные, так как это часто мешает".

Что говорит эксперт по этикету об одновременном выборе разных брендов, например, для вечернего образа? Страутмане отвечает: "Почему бы и нет, пусть они будут разными, но они должны согласовываться по месту, времени и пространству. Если это, например, простое черное вечернее платье от любого бренда, то могут быть и красные - также брендовые - туфли, а может быть еще и сумочка, которая тоже от бренда. Но оно должно быть согласовано, а если мы говорим о данном случае, то тут выглядит, что дама всю свою жизнь вложила в наряд, включая интимное".

Страутмане также однажды объяснила, что такое этикет и почему его необходимо соблюдать: "Этикет предназначен для того, чтобы мы не причиняли друг другу вреда. Мы можем в жизни делать абсолютно все, просто нужно знать - когда, где и почему".