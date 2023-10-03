Эксперт по этикету прокомментировала наряд супруги Зузанса для театра

Прибытие миллионера и мецената Яниса Зузанса и его супруги Илзе Гринберги на премьеру пьесы Райниса Spēlēju, dancoju в Национальном театре привлекло внимание пользователей соцсетей, пишет Apollo.lv. Причиной тому стала одежда, выбранная женой Зузанса. Теперь образ прокомментировала эксперт по этикету Айя Страутмане.
К премьерному вечеру дама смело смешала как минимум три люксовых бренда. Журнал Kas Jauns отметил, что на ней был костюм Dolce & Gabbana стоимостью не менее 2500 евро, на ногах - туфли стоимостью 1190 евро из коллекции Louis Vuitton этого года, а также сумочка Alexander McQueen. Сумка из натуральной кожи с позолотой и кристаллами Swarovski доступна на официальном сайте бренда по цене 2690 долларов США. Были еще и украшения.
"Одежда и аксессуары за 6К+ евро. Мне казалось, что так одевается только Киркоров"
Tērps un aksesuāri 6k+ eiro. Man likās, ka šādi ģērbjas tikai Kirkorovs. 😲 pic.twitter.com/zhvje7uZFc— Ieva Matisone (@IevaMatisone) September 28, 2023
Илзе не осталась незамеченной и в социальных сетях. Пользователи микроблога Х прокомментировали выбор женщины. Кто-то отметил отсутствие вкуса, а кто-то заявил, что каждый может одеваться как хочет.
Эксперт по этикету Айя Страутмане, которую попросили оценить конкретный наряд для вечера в театре, комментирует: "Дама, как можно понять, находится в прекрасной поре зрелости и любви, но, как бы то ни было, она идет в театр, а это не тот случай, когда стоит надевать все, что модно. Я думаю, что в гардеробе каждого человека есть место для одежды, в которой можно ходить за грибами, а также для одежды, в которой можно проводить интимное время со своим мужчиной.
Но тут мне следует сказать так: "слой слоев" - потому что это все было взято и объединено.
Видно, что здесь присутствуют современные вещи. Все то, что дорого, не всегда желательно совмещать, поскольку не дороговизна создает образ. Это следует разделять, потому что часто простое черное платье и, может быть, эти зеленые туфли будут очень хорошо смотреться вместе.
А платье в этом зрелом возрасте должно быть ниже колена, несмотря на то, что у дамы хорошая фигура.
Не все бренды мы можем совмещать только потому, что они дорогие и модные, так как это часто мешает".
Что говорит эксперт по этикету об одновременном выборе разных брендов, например, для вечернего образа? Страутмане отвечает: "Почему бы и нет, пусть они будут разными, но они должны согласовываться по месту, времени и пространству. Если это, например, простое черное вечернее платье от любого бренда, то могут быть и красные - также брендовые - туфли, а может быть еще и сумочка, которая тоже от бренда. Но оно должно быть согласовано, а если мы говорим о данном случае, то тут выглядит, что дама всю свою жизнь вложила в наряд, включая интимное".
Страутмане также однажды объяснила, что такое этикет и почему его необходимо соблюдать: "Этикет предназначен для того, чтобы мы не причиняли друг другу вреда. Мы можем в жизни делать абсолютно все, просто нужно знать - когда, где и почему".
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