Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Этот суд выдал ордер на арест Путина

За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, против - 22, пишет Armenpress. Теперь его должен подписать президент.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но процесс ратификации прервался в 2004 году после того, как документ был признан противоречащим конституции Армении. В конце 2022 года правительство Армении возобновило процесс ратификации.

Против ратификации Арменией документа активно выступала Россия, в том числе из-за того, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. В свою очередь, армянские власти обосновывали необходимость ратификации статута вопросами безопасности.

Римский статут - это договор, учреждающий Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран, ратифицировали - больше 120.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.