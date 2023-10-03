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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Этот суд выдал ордер на арест Путина

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP / Scanpix

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, против - 22, пишет Armenpress. Теперь его должен подписать президент.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но процесс ратификации прервался в 2004 году после того, как документ был признан противоречащим конституции Армении. В конце 2022 года правительство Армении возобновило процесс ратификации.

Против ратификации Арменией документа активно выступала Россия, в том числе из-за того, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. В свою очередь, армянские власти обосновывали необходимость ратификации статута вопросами безопасности.

Римский статут - это договор, учреждающий Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран, ратифицировали - больше 120.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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