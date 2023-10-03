VUGD продолжает периодически приостанавливать работу отдельных постов

В начале октября общее количество вакантных должностей в VUGD составило 11,2%, или 364 из 3253. Кроме того, в среднем 4-6% кадрового состава одновременно отсутствуют по другим оправданным причинам - нетрудоспособности, в отпуске по уходу за детьми, отцовском отпуске, на обучении и так далее.

Все вместе ставит под угрозу способность своевременного реагирования на события и качественного оказания помощи населению - существующими кадровыми ресурсами невозможно обеспечить спасательные операции во всех территориальных подразделениях VUGD.

Так, на посту в Балдоне в начале октября из 16 мест вакантными были шесть, еще два сотрудника находятся в оправданном длительном отсутствии. Оставшиеся восемь сотрудников не могут обеспечить, чтобы каждые сутки в дежурной смене работало три должностных лица и в то же время соблюдалось обязательное время отдыха и не превышались максимальные допустимые сверхурочные в четырехмесячный период.

В регионах ситуация разная. Чаще всего кратковременная приостановка деятельности в этом году требовалась в Земгале и Видземе.

Ситуацию в сфере кадрового обеспечения VUGD можно улучшить путем обеспечения соответствующего повышения вознаграждения, чтобы зарплата в сфере внутренних дел стала конкурентоспособной в народном хозяйстве и таким образом сократилась проблема нехватки персонала, а также путем создания дополнительных штатных мест с необходимым для этого финансированием на вознаграждение.