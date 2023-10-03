Видео ⟩ Лицом в землю, под дулом пистолета: полиция задержала в Таллинне таксиста

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что 27 сентября в полицию поступило сообщение о краже денег из магазина на улице Лоотси.

"Прибывшие на место происшествия патрульные немедленно приступили к поиску вора и вскоре заметили подходящего под описание мужчину, который садился в автомобиль Bolt, и решили его задержать", - сказал Варес.

Он добавил, что при задержании мужчина признался, что это действительно он украл деньги из магазина. "Все украденные деньги были возвращены в магазин. 28 сентября иностранный гражданин, совершивший преступление, был депортирован".