Похищенную в США 9-летнюю девочку нашли по отпечаткам на записке о выкупе

Это место очень популярно у любителей кемпинга.

В субботу вечером Шарлотта и несколько сверстников решили покататься на велосипедах вокруг своего лагеря.

Через некоторое время друзья Шарлотты вернулись в палатки, а девочка решила сделать последний круг одна и исчезла.

По словам ее родных, в тот момент еще не стемнело, в лагере готовились ужинать. После возвращения друзей Шарлотты прошло 15 минут, а ее все не было, и тогда родители забили тревогу.

Первые полчаса семья и друзья искали ее своими силами, после чего позвонили в службу 911.

48 часов

В поисковой операции приняли участие 400 сотрудников поисково-спасательных служб, агентов ФБР, пожарных и частных поисковых компаний.

Велосипед Шарлотты нашли на территории парка, но никаких следов, способных подсказать, что могло произойти с девочкой, не было.

В случаях исчезновения детей полиция считает первые 48 часов ключевыми для их спасения.

Сначала поиски основывались на показаниях семьи и других отдыхающих, а также на данных, зафиксированных их мобильными телефонами.

Территория национального парка была перекрыта, досматривались автомобили. Тетя Шарлотты через TikTok попросила о помощи всех, кто находится в зоне поиска, а это около 80 километров.

Первые 48 часов были почти на исходе, но у полиции все еще не было никаких зацепок, пока в почтовый ящик по домашнему адресу семьи Сена не опустили записку.