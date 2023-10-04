Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой заочно дали 8,5 года по делу о "военных фейках"

Игорь Овсянников в суде заявил, что после акции бывшей жены подал иск о лишении ее родительских прав, а также обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Мать Овсянниковой заявила, что смотрит новости в официальных источниках и не верит тому, что российская армия может убивать детей.

«Не отказываюсь ни от одного своего слова»

Сама Овсянникова вину не признала. Накануне заседания она опубликовала в своем телеграм-канале обращение к суду, в котором заявила, что выдвинутое против себя обвинение считает абсурдным и политически мотивированным.

«Своей вины я, конечно, не признаю. И не отказываюсь ни от одного своего слова. Я сделала в своей жизни очень тяжелый, но единственно правильный моральный выбор и уже заплатила за это достаточно высокую цену. Наказанием для меня стало изгнание — жизнь в чужой стране, без семьи, друзей, дома, работы, а главное — без возможности вернуться на Родину и обнять своих близких», — заявила Овсянникова.

Также она обратила внимание на то, что информация о количестве детей, убитых в Украине, которую обвинение называет «фейком», регулярно публикуется на сайте ООН, который не заблокирован в России, поскольку она остается членом этой международной организации.

«Иногда я спрашиваю себя — могла ли я промолчать? Нет, не могла. Промолчать в момент агрессии — это значит стать соучастником преступления», — добавила экс-редактор Первого канала.

Овсянникова стала известна в марте 2022 года, когда в прямом эфире программы «Время» на Первом канале встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут».

Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о призывах к участию в несогласованных демонстрациях.