Шеф-повар Мартиньш Сирмайс о заражении ковидом: "Я пил обезболивающее, чтобы не сдохнуть"

Рассказывая о пережитом, Сирмайс признался, что чувствует себя не лучшим образом: "Все части тела болели ненормально. Я принимал обезболивающее, чтобы не сдохнуть".

В разговоре Мартиньш также упомянул, что, возможно, он однажды подхватил ковид - пару лет назад в Дубае. "Тогда я выпил витамины и продолжил работать, потому что других вариантов не было. Не знаю, действительно ли это был ковид, но на этот раз все ясно", - сказал шеф-повар.

Заведующая отделом коммуникаций Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая сообщила в понедельник, 2 октября, что всего за прошедшую неделю были обследованы 422 человека, в 112 случаях был констатирован положительный результат теста. На прошлой неделе тестирование прошел 491 человек, и у 139 был диагностирован Covid-19.

Таким образом, доля положительных тестов за последние две недели изменилась незначительно - 26,5% против 28,3% неделей ранее.

Однако у пациентов с острой инфекцией верхних дыхательных путей по-прежнему чаще всего выявляют инфекцию Covid-19.