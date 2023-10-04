Шеф-повар Мартиньш Сирмайс о заражении ковидом: "Я пил обезболивающее, чтобы не сдохнуть"

Известный шеф-повар Мартиньш Сирмайс недавно заразился ковидом. Он изолировался в своем загородном доме, пишет издание Kas Jauns.
Рассказывая о пережитом, Сирмайс признался, что чувствует себя не лучшим образом: "Все части тела болели ненормально. Я принимал обезболивающее, чтобы не сдохнуть".
В разговоре Мартиньш также упомянул, что, возможно, он однажды подхватил ковид - пару лет назад в Дубае. "Тогда я выпил витамины и продолжил работать, потому что других вариантов не было. Не знаю, действительно ли это был ковид, но на этот раз все ясно", - сказал шеф-повар.
Заведующая отделом коммуникаций Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая сообщила в понедельник, 2 октября, что всего за прошедшую неделю были обследованы 422 человека, в 112 случаях был констатирован положительный результат теста. На прошлой неделе тестирование прошел 491 человек, и у 139 был диагностирован Covid-19.
Таким образом, доля положительных тестов за последние две недели изменилась незначительно - 26,5% против 28,3% неделей ранее.
Однако у пациентов с острой инфекцией верхних дыхательных путей по-прежнему чаще всего выявляют инфекцию Covid-19.
Арая отметила, что клинические характеристики инфекции Covid-19 существенно изменились с 2020 года и больше не представляют такой серьезной угрозы для здоровья населения.
Например, если в сентябре 2021 года в больницах лечились в среднем 300 пациентов с Covid-19 в день, то в сентябре этого года - в 10 раз меньше - в среднем 30 пациентов в день.
С другой стороны, инфекционность Covid-19 значительно возросла с появлением омикронного варианта вируса Covid-19. Поэтому эффективная стратегия "диагностировать-изолировать-наблюдать за контактами" стала менее эффективной на начальном этапе пандемии. Таким образом, в начале этого года существенно изменился доступ к оплачиваемым государством лабораторным исследованиям - это происходит только в больницах, пояснила Арая. Люди могут использовать самотестирование для обнаружения вируса Covid-19.
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