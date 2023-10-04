Фото ⟩ Знаменитая латвийская радиоведущая сильно похудела

По Байбе заметны существенные изменения, она похудела. Однако в разговоре с изданием Privātā Dzīve Байба заявляет, что, на ее взгляд, это не имеет особого значения. "Все может вернуться в одно мгновение".

Фото: baiba.sipeniecegavare/Instagram

Она подчеркивает, что вера в себя гораздо важнее. "Перед походом я как следует обулась и пошла к тренеру тренировать мышцы. Когда я рассказала ей, на что подписалась, тренер вздохнула, выдохнула и сказала: "Ты сможешь!". Мой муж говорил то же самое, но были и те, кто сомневался. Поэтому очень важно, как к тебе относятся близкие, когда ты хочешь принять важное жизненное решение", - говорит Байба.

Она не скрывает, что во время похода был момент, когда она подумала, что сдастся. "Но в тот момент перед моими глазами было лицо тренера, которая сказала: "Ты сможешь!".

"Такой поход - это еще не подвиг", - говорит ведущая, но идти вперед, несмотря на дождь и грязь, по ее словам, было настоящим достижением и возможностью выйти за пределы своей зоны комфорта.

Байба решила придать этому приключению дополнительную ценность - вдохновить пятидесятилетних женщин. "Сначала я думала, что этот свой поход посвящу украинским солдатам. Но потом подумала: а вдруг я заболею на полпути, и что тогда?!" - признается Байба. Когда испытание было успешно пройдено, она решила посвятить свой поход женщинам старше пятидесяти, чтобы вдохновить их.

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