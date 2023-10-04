Фото ⟩ Ринкевич, послы Польши, Украины и Японии на концерте Андрея Осокина в Риге

В минувшие выходные в Доме Черноголовых в присутствии президента Латвии Эдгара Ринкевича и послов ряда стран триумфально прошел единственный в этом году сольный концерт пианиста Андрея Осокина в Риге.
Программа концерта была посвящена музыке великого польского композитора Фредерика Шопена. Пианист исполнил ее на новой модели концертного рояля Yamaxa CFX, привезенной из Германии специально для концерта. Андрей Осокин стал одним из всемирно известных пианистов, принимавших участие в разработке данного инструмента.
На концерте присутствовали посол Польши Моника Михалишин, посол Украины Анатолий Куцевол, посол Японии Ясуси Такасэ и многочисленные ценители музыки Шопена.
Музыкальный вечер открыла посол Польши Моника Михалишин, которая в своей речи подчеркнула значимость свободы в современном мире. По словам госпожи Михалишин, латышскому народу особенно понятна музыка Шопена, поскольку он также выразил свое стремление к свободе и независимости государства через Песенную революцию. Лоик Лафонтен, глава европейского отделения Yamaha Artist Service, также обратился к аудитории, подчеркнув, что Yamaha постоянно создает новые модели инструментов, которые меняются с учетом времени, актуальных композиторов и понимания людьми музыки.
Для концерта неспроста был выбран новый концертный рояль Yamaxa CFX. Андрей Осокин стал одним из международных пианистов, у которого была возможность играть на прототипах этого инструмента в офисах Yamaha в Вене и Гамбурге, оценивая их звучание и рекомендуя улучшения для дальнейшего развития инструмента. Пианист рассказал, что в ходе подготовки он представлял себе свой идеальный рояль, и теперь он впервые играет на этом инструменте мечты для публики прямо в Риге. "Это невероятные ощущения!" - комментирует музыкант. Чтобы звучание инструмента соответствовало гениальной музыке Шопена и акустике Дома Черноголовых, новый концертный рояль в течение нескольких дней готовил японский фортепианный техник Сюнсуке Ёкояма (Shunsuke Yokoyama).
После концерта Сюнсуке Ёкояма признался: "Во время выступления Андрея я был глубоко впечатлен тем, насколько филигранно он исполнял музыку Шопена. Так, словно сам был ее автором. Андрей перелистывал страницы чудесных историй, выражал свои эмоции и пел, даже танцевал под музыку. Было отрадно стать частью этого представления. Я рад, что наш инструмент и моя работа по подготовке фортепиано помогли ему хоть немного выразить эмоции".
"Музыка Шопена - прекрасный источник вдохновения, позволяющий нам радоваться, плакать, смеяться и удивляться красоте этого мира. Особенно сейчас нас вдохновляет его личность, ведь всю свою жизнь он провел в изгнании, однако в его музыке проявляется сильная любовь к родине и вера в то, что свет победит зло. Сейчас, когда миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией, и ждут момента возвращения на родину, эта музыка звучит с особым посылом, страстью и болью. Выражаю искреннюю благодарность всем слушателям, с которыми мы погрузились в мир музыки Шопена. Спасибо также роялю, который вместе со мной "проживал" весь спектр чувств. Я счастлив, что зрители оценили эту романтическую, виртуозную и отчасти интимную программу", - говорит Андрей Осокин.
В ближайшее время ожидаются еще несколько концертов Андрея Осокина: 14 октября в Доме культуры Мадоны прозвучит сольный концерт пианиста "Осокин - Листу", также активно продолжается цикл концертов литературно-музыкальной композиции "Игры чувств" с актером Гундарсом Аболиньшем - только что было объявлено о дополнительных концертах в Салдусе (20 октября) и Елгаве (9 ноября). 17 ноября в лиепайском концертном зале Lielais dzintars состоится премьера фортепианного концерта Зигмара Лиепиньша в исполнении Андрея Осокина и Лиепайского симфонического оркестра под управлением дирижера Яниса Лиепиньша, в свою очередь 17 и 19 декабря - сольные выступления пианиста. Концерты, посвященные Листу, пройдут в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.
Билеты на эти и другие концерты Андрея Осокина можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и онлайн на сайте www.bilesuparadize.lv.
Галерея: Концерт Андрея Осокина
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