Фото ⟩ Ринкевич, послы Польши, Украины и Японии на концерте Андрея Осокина в Риге

Фото: Пресс-фото, Янис Романовскис

После концерта Сюнсуке Ёкояма признался: "Во время выступления Андрея я был глубоко впечатлен тем, насколько филигранно он исполнял музыку Шопена. Так, словно сам был ее автором. Андрей перелистывал страницы чудесных историй, выражал свои эмоции и пел, даже танцевал под музыку. Было отрадно стать частью этого представления. Я рад, что наш инструмент и моя работа по подготовке фортепиано помогли ему хоть немного выразить эмоции".

"Музыка Шопена - прекрасный источник вдохновения, позволяющий нам радоваться, плакать, смеяться и удивляться красоте этого мира. Особенно сейчас нас вдохновляет его личность, ведь всю свою жизнь он провел в изгнании, однако в его музыке проявляется сильная любовь к родине и вера в то, что свет победит зло. Сейчас, когда миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией, и ждут момента возвращения на родину, эта музыка звучит с особым посылом, страстью и болью. Выражаю искреннюю благодарность всем слушателям, с которыми мы погрузились в мир музыки Шопена. Спасибо также роялю, который вместе со мной "проживал" весь спектр чувств. Я счастлив, что зрители оценили эту романтическую, виртуозную и отчасти интимную программу", - говорит Андрей Осокин.

В ближайшее время ожидаются еще несколько концертов Андрея Осокина: 14 октября в Доме культуры Мадоны прозвучит сольный концерт пианиста "Осокин - Листу", также активно продолжается цикл концертов литературно-музыкальной композиции "Игры чувств" с актером Гундарсом Аболиньшем - только что было объявлено о дополнительных концертах в Салдусе (20 октября) и Елгаве (9 ноября). 17 ноября в лиепайском концертном зале Lielais dzintars состоится премьера фортепианного концерта Зигмара Лиепиньша в исполнении Андрея Осокина и Лиепайского симфонического оркестра под управлением дирижера Яниса Лиепиньша, в свою очередь 17 и 19 декабря - сольные выступления пианиста. Концерты, посвященные Листу, пройдут в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.

Билеты на эти и другие концерты Андрея Осокина можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и онлайн на сайте www.bilesuparadize.lv.

Галерея: Концерт Андрея Осокина