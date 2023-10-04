В Литве забеременела 11-летняя девочка. Отцом также может быть подросток

Такая информация поступила в конце сентября. Ответственные службы оценивают ситуацию и оказывают помощь. Есть подозрения, что отцом ребенка также мог быть несовершеннолетний, а именно 16-летний подросток. В настоящее время девочка находится на третьем месяце беременности.

Реагируя на случившееся, к инциденту сразу же подключилась литовская полиция, которая начала досудебное расследование. Литовские СМИ добавляют, что семья девочки ранее попадала в поле зрения социальных служб.

В марте Литву также потрясла новость о беременности тринадцатилетней девочки в небольшом литовском городке в Паневежском районе. Девочка родила в больнице Паневежиса. Этот случай также привлек внимание правоохранителей. "Об этом инциденте правоохранители узнали в конце прошлого года. Было начато досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней", - прокомментировала ситуацию представитель прокуратуры Паневежского района Раса Стунджиене.

Следователи установили личность подозреваемого. "Обвинение предъявлено одному человеку. Это один из тех, кто входил в ближний круг девочки", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры. Была ли несовершеннолетняя изнасилована родственником, станет ясно после дополнительного расследования. "Будет проведен ДНК-тест и установлено отцовство", - заключила пресс-секретарь прокуратуры.

ДНК-тест необходим, поскольку состояние здоровья потерпевшей не позволяет установить возможного виновника. "Поскольку досудебное расследование касается несовершеннолетней, мы не можем давать дальнейшие комментарии и детализировать состояние ее здоровья на данный момент", - говорит Стунджиене. Однако в связи с беременностью девочки уже сообщалось о том, что она имеет инвалидность.