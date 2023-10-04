Фото, видео ⟩ На улице Цесу в Риге вспыхнул крупный пожар

По информации очевидцев TVNET, в среду, 4 октября, на улице Цесу в Риге вспыхнул крупный пожар.
Как TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на тушение пожара в двухэтажном здании с деревянной пристройкой был получен в 20:34.
Галерея: Пожар на улице Цесу
На месте происшествия работают 29 пожарных-спасателей с пятью пожарными транспортными средствами. Также на место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.
Видео: Пожар на улице Цесу в Риге
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