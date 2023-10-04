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Фото, видео ⟩ На улице Цесу в Риге вспыхнул крупный пожар

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Пожар на улице Цесу в Риге, 04.10.2023 г.
Пожар на улице Цесу в Риге, 04.10.2023 г. Фото: TVNET

По информации очевидцев TVNET, в среду, 4 октября, на улице Цесу в Риге вспыхнул крупный пожар.

Как TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на тушение пожара в двухэтажном здании с деревянной пристройкой был получен в 20:34.

Галерея: Пожар на улице Цесу

На месте происшествия работают 29 пожарных-спасателей с пятью пожарными транспортными средствами. Также на место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.

Видео: Пожар на улице Цесу в Риге

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