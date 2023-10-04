Видео ⟩ Три месяца назад на мельнице под Екабпилсом нашли человеческие кости. Полиция странно "расследует" дело

У местных жителей своя версия о том, кем был умерший, т.к. более 30 лет назад в селе внезапно пропал мужчина по имени Валдис Каулиньш, живший в районе мельницы. Жители считают, что его исчезновение могло быть связано с насильственной смертью. Сам Кортман рассказал, что также знал об исчезновении мужчины.

Хотя полиция уже несколько раз приезжала на мельницу, кости все еще остаются там. Стражи правопорядка говорят, что нет никакой гарантии, что отыскать удастся все кости, т.к. до них могли добраться животные.

"Нет никакой гарантии, что там нет еще каких-нибудь костей. Если их продолжат находить, пусть хозяин звонит, мы продолжим приезжать и забирать эти кости", - рассказала передаче представитель Госполиции Вита Мелдере, упомянув, что самостоятельно разыскивать кости на мельнице будет угрожать жизни и здоровью полицейским.

Полицейские из Екабпилса, Даугавпилса и Елгавы уже несколько раз приезжали на место страшной находки. Тем временем хозяин мельницы говорит, что уверен, что останки нужно каким-нибудь образом достать, но для этого ничего не делается. Мельницей он занимался больше 20 лет, но на этот раз решил продать ее, так как посчитал, что "в Латвии не заботятся ни о живых, ни о мертвых".

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)