Со второй попытки Осипова утверждена на посту судьи Верховного суда

Сегодня Сейм утвердил на посту судьи Верховного суда (ВС), или сенатора ВС, бывшего председателя Конституционного суда (КС) Саниту Осипову.
За Осипову проголосовал 51 депутат, против - 41, двое депутатов при голосовании воздержались.
Общее собрание департамента гражданских дел ВС в этом году повторно признало Осипову подходящей для должности сенатора ВС, поэтому Осипова была повторно выдвинута в Сейм для утверждения в должности судьи ВС.
На вакантную должность сенатора кандидатура Осиповой как бывшей судьи КС была заявлена в соответствии с законом о судебной власти, согласно которому претендовать на должность судьи ВС может лицо, занимавшее должность судьи КС, судьи международного суда или судьи наднационального суда и получившее положительное заключение общего собрания судей департамента ВС.
При этом Сейм освободил от должностей судей ВС Аниту Чернявску и Айвара Кейшса.
Осипова баллотировалась на пост сенатора повторно. В начале прошлого года Сейм не утвердил ее кандидатуру, хотя, как и сейчас, было получено положительное заключение общего собрания сенаторов департамента гражданских дел ВС о профессиональном соответствии кандидата должности.
После этого решения Сейма пленум ВС принял решение, в котором призвал законодателя уважать принцип разделения и законности власти, а именно, аргументировать отклонение предложения судебной власти понятными и правовыми соображениями. Пленум ВС отметил, что в обосновании принятого решения об отклонении кандидата, выдвинутого ВС, законодатель в конкретном случае правовых соображений не привел.
Председатель ВС Айгар Струпишс подчеркивает, что ВС в процессе профессионального отбора кандидатов в сенаторы пользуется широкой свободой действий, как и законодатель в процессе утверждения судей в Сейме. Но эта свобода действий сегодня не абсолютна: и ВС, и Сейм ограничены в свободе действий Конституцией и закрепленными в ней принципами верховенства права и независимости суда.
"Поэтому процесс утверждения судей Сеймом определяется профессиональными и правовыми, а не политическими или популистскими соображениями. В связи с этим в интересах общества обеспечить соответствующие меры защиты от угрожающего независимости судов политического влияния в процессе назначения судей ВС", - отметил председатель ВС.
Как сообщалось, Осипова в сентябре на заседании юридической комиссии Сейма подчеркнула, что хочет служить Латвии, проработав дальнейшую трудовую жизнь на посту судьи.
Осипова отметила, что имеет 33-летний опыт академической работы в Латвийском университете (ЛУ). Когда 20 лет назад ее пригласили работать в КС, она изначально приняла это предложение с большими сомнениями, однако теперь положительно оценивает опыт, полученный в КС.
Председатель ВС Айгар Струпишс ранее на заседании комиссии подчеркнул, что в конкурсе на эту должность Осипова показала очень хорошие результаты, получив более 62 из 70 пунктов, в то время как обычно результаты судей в аналогичных случаях составляют чуть более 50 пунктов.
Кроме того, ее кандидатура на общем собрании департамента гражданских дел ВС поддержана убедительным большинством голосов, отметил Струпишс.
Кандидатуру Осиповой ранее поддержало большинство депутатов, голосующих в юридической комиссии.
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