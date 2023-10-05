Со второй попытки Осипова утверждена на посту судьи Верховного суда

Председатель ВС Айгар Струпишс подчеркивает, что ВС в процессе профессионального отбора кандидатов в сенаторы пользуется широкой свободой действий, как и законодатель в процессе утверждения судей в Сейме. Но эта свобода действий сегодня не абсолютна: и ВС, и Сейм ограничены в свободе действий Конституцией и закрепленными в ней принципами верховенства права и независимости суда.

"Поэтому процесс утверждения судей Сеймом определяется профессиональными и правовыми, а не политическими или популистскими соображениями. В связи с этим в интересах общества обеспечить соответствующие меры защиты от угрожающего независимости судов политического влияния в процессе назначения судей ВС", - отметил председатель ВС.

Как сообщалось, Осипова в сентябре на заседании юридической комиссии Сейма подчеркнула, что хочет служить Латвии, проработав дальнейшую трудовую жизнь на посту судьи.

Осипова отметила, что имеет 33-летний опыт академической работы в Латвийском университете (ЛУ). Когда 20 лет назад ее пригласили работать в КС, она изначально приняла это предложение с большими сомнениями, однако теперь положительно оценивает опыт, полученный в КС.

Председатель ВС Айгар Струпишс ранее на заседании комиссии подчеркнул, что в конкурсе на эту должность Осипова показала очень хорошие результаты, получив более 62 из 70 пунктов, в то время как обычно результаты судей в аналогичных случаях составляют чуть более 50 пунктов.

Кроме того, ее кандидатура на общем собрании департамента гражданских дел ВС поддержана убедительным большинством голосов, отметил Струпишс.

Кандидатуру Осиповой ранее поддержало большинство депутатов, голосующих в юридической комиссии.