"Я потеряла сознание". Местного блогера сбил электросамокат

"Дорогие, ездим внимательно и не гоняем по тротуарам, где ходят люди!" - обратилась девушка к подписчикам в своих сторис в Instagram.

Она поделилась кадрами, на которых видны ссадины на лице и руках.

Фото: instagram/kalendy_

"Меня сбили, я потеряла сознание, очнулась в скорой", - вспоминает инфлюенсер.

Напомним, 22 июня в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы и новые требования к пользователям электросамокатов, велосипедов и велорикш.

Поправки предусматривают обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, при этом к их конструкции должна быть прикреплена наклейка о государственной регистрации.

Регистрация обязательна с 1 января следующего года, а используемые в настоящее время транспортные средства должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года.

Регистрация велосипедов определена в качестве добровольной.