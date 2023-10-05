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"Я потеряла сознание". Местного блогера сбил электросамокат

rus.tvnet.lv
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Местный блогер Эндия Калниня, или Kalendy, пострадала при несчастном случае - ее сбил электросамокат. 

"Дорогие, ездим внимательно и не гоняем по тротуарам, где ходят люди!" - обратилась девушка к подписчикам в своих сторис в Instagram.

Она поделилась кадрами, на которых видны ссадины на лице и руках. 

Фото: instagram/kalendy_

"Меня сбили, я потеряла сознание, очнулась в скорой", - вспоминает инфлюенсер. 

Напомним, 22 июня в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы и новые требования к пользователям электросамокатов, велосипедов и велорикш.

Поправки предусматривают обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, при этом к их конструкции должна быть прикреплена наклейка о государственной регистрации.

Регистрация обязательна с 1 января следующего года, а используемые в настоящее время транспортные средства должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года.

Регистрация велосипедов определена в качестве добровольной.

На электросамокате впредь смогут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. К управлению велорикшей будут допущены лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. Управление велорикшей без соответствующего удостоверения будет наказываться денежным штрафом.

Поставщики электронных услуг, предлагающие услугу коллективного использования электросамоката в мобильном приложении или на веб-сайте, должны будут производить проверку личности и возраста получателя услуги.

Поправками установлены более высокие административные штрафы за нарушения правил дорожного движения для водителей электросамокатов и велосипедов. Увеличен штраф за несоблюдение сигнала светофора и дистанции, а также управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Самоуправления получат право устанавливать правила на коллективное использование транспортных средств - электросамокатов и велосипедов, в том числе на установку ограничения скорости и определение зоны запрета парковки. Использование электросамокатов также сможет контролировать полиция самоуправлений.

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