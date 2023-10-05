Полиция Германии конфисковала автомобили российского олигарха

В четверг, 5 октября, немецкая полиция изъяла автомобили и другие предметы роскоши, которые принадлежали российскому олигарху. Это произошло в ходе рейда в особняке на озере Тегернзе в Баварии.
Проводили обыск около 30 следователей. Личность олигарха не раскрывается.
Роскошные автомобили, стоимость которых составляет сотни тысяч евро каждый, были арестованы и увезены, чтобы предотвратить их возможную продажу, сообщил представитель властей Германии.
Санкции Европейского Союза (ЕС) предусматривают, что все активы, принадлежащие лицу, находящемуся под санкциями, замораживаются и не могут быть переданы или списаны.
После повторного вторжения России в Украину, ЕС ввел жесткие санкции против российских олигархов и российских компаний.
У следователей были доказательства того, что готовилась продажа дорогих автомобилей.
Немецкой полиции удалось обнаружить пять роскошных автомобилей, и они продолжают искать, куда могли быть перевезены другие автомобили, сообщил представитель немецкого Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций.
Как сообщил агентству DPA источник в Центральном управлении по обеспечению соблюдения санкциями, российский олигарх, на которого были направлены обыски, находится в санкционном списке ЕС.
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