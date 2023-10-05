Полиция Германии конфисковала автомобили российского олигарха

Проводили обыск около 30 следователей. Личность олигарха не раскрывается.

Роскошные автомобили, стоимость которых составляет сотни тысяч евро каждый, были арестованы и увезены, чтобы предотвратить их возможную продажу, сообщил представитель властей Германии.

Санкции Европейского Союза (ЕС) предусматривают, что все активы, принадлежащие лицу, находящемуся под санкциями, замораживаются и не могут быть переданы или списаны.

После повторного вторжения России в Украину, ЕС ввел жесткие санкции против российских олигархов и российских компаний.

У следователей были доказательства того, что готовилась продажа дорогих автомобилей.

Немецкой полиции удалось обнаружить пять роскошных автомобилей, и они продолжают искать, куда могли быть перевезены другие автомобили, сообщил представитель немецкого Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций.

Как сообщил агентству DPA источник в Центральном управлении по обеспечению соблюдения санкциями, российский олигарх, на которого были направлены обыски, находится в санкционном списке ЕС.