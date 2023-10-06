Россия планирует создать военно-морскую базу в Абхазии. При чем тут Украина?

Три черноморских государства являются членами НАТО — Турция, Болгария и Румыния. Большая часть мира признает Абхазию частью Грузии. Помимо России только Венесуэла Никарагуа, Науру и Сирия признали независимость Абхазии.

На встрече с Бжанией в среду Путин ничего не сказал о военно-морской базе. Однако Бжания заявил, что хочет участвовать в «интеграционных процессах, инициированных российской стороной».

Новость о российской базе в Очамчире, где располагалась военно-морская база во времена СССР, может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю, а также расширяет свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции, комментирует Reuters.

Газета Wall Street Journal накануне сообщала, что Россия вывела большую часть Черноморского флота со своей основной базы в аннексированном Крыму из-за украинских атак.

Издание ссылалось на свои источники и спутниковые снимки, подлинность которых была подтверждена военно-морскими экспертами. Газета пришла к выводу о том, что Россия перевела мощные корабли, в том числе три ударные подводные лодки и два фрегата, из Севастополя в другие порты России и Крыма, которые обеспечивают лучшую защиту.

Непосредственные военные последствия этого шага ограничены, поскольку корабли по-прежнему смогут стрелять крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре, такой как порты и электросети, считают эксперты.