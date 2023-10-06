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Россия планирует создать военно-морскую базу в Абхазии. При чем тут Украина?

BBC News Русская служба
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BBC
Российский корабль патрулирует берега Абхазии, 2009 год
Российский корабль патрулирует берега Абхазии, 2009 год Фото: BBC

Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося грузинского региона Абхазия. Об этом заявил абхазский лидер, Грузия назвала сообщения о планах создать российскую военно-морскую в Абхазии «вопиющим нарушением суверенитета».

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ», — цитирует слова лидера Абхазии Аслана Бжании газета «Известия».

По словам Бжании, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Грузия назвала сообщения о планах создать российскую военно-морскую в Абхазии «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу заявления российского оккупационного режима в Сухуми о создании дополнительной российской военной базы на оккупированной территории Грузии», — заявил МИД Грузии (цитата по AFP).

Черноморский флот России, базирующийся в Севастополе, который Москва аннексировала вместе с Крымом в 2014 году, неоднократно подвергался атакам украинских сил после начала вторжения в Украину в 2022 году.

Россия признала независимость Абхазии и другого отколовшегося грузинского региона, Южной Осетии, после августовской войны 2008 года. Запад обвинил Россию в аннексии Абхазии и Южной Осетии, а когда в 2009 году появились разговоры о российской базе в Очамчире, в НАТО выражали обеспокоенность по этому поводу, отмечает агентство Reuters.

Три черноморских государства являются членами НАТО — Турция, Болгария и Румыния. Большая часть мира признает Абхазию частью Грузии. Помимо России только Венесуэла Никарагуа, Науру и Сирия признали независимость Абхазии.

На встрече с Бжанией в среду Путин ничего не сказал о военно-морской базе. Однако Бжания заявил, что хочет участвовать в «интеграционных процессах, инициированных российской стороной».

Новость о российской базе в Очамчире, где располагалась военно-морская база во времена СССР, может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю, а также расширяет свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции, комментирует Reuters.

Газета Wall Street Journal накануне сообщала, что Россия вывела большую часть Черноморского флота со своей основной базы в аннексированном Крыму из-за украинских атак.

Издание ссылалось на свои источники и спутниковые снимки, подлинность которых была подтверждена военно-морскими экспертами. Газета пришла к выводу о том, что Россия перевела мощные корабли, в том числе три ударные подводные лодки и два фрегата, из Севастополя в другие порты России и Крыма, которые обеспечивают лучшую защиту.

Непосредственные военные последствия этого шага ограничены, поскольку корабли по-прежнему смогут стрелять крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре, такой как порты и электросети, считают эксперты.

По меньшей мере 17 российских судов перебазировались из Севастополя в Новороссийск, свидетельствуют спутниковые снимки. Место предполагаемой новой базы в Абхазии находится в 500 км к юго-востоку от Новороссийска.

Удары Украины уже прорвали блокаду флота украинских портов, лишив Россию доступа к частям Черного моря и открыв для Украины новый коридор для отправки экономически важных партий зерна, констатирует Wall Street Journal.

В Кремле отказались подтверждать информацию о планах строительства постоянного пункта базирования российского флота в Абхазии. «Я не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей находятся в компетенции министерства обороны», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зачем Россия перебазирует Черноморский флот, объясняет военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов:

Сегодня стало известно, что Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося грузинского региона Абхазия. Пункт постоянного базирования — не равноценная замена базе ВМФ, и на его строительство уйдет какое-то время.

А накануне стало известно, что большая часть российского Черноморского флота переходит из Севастополя в Новороссийск и Феодосию. Все это вместе говорит о том, что Россия начинает думать о том, где еще можно базировать флот на Черном море, и свидетельствует о той неуверенности, которую она ощущает в Крыму.

Эта неуверенность возникла в то время, когда Украина завоевывает стратегическую инициативу не только на суше, но и на море. Ранее украинские власти заявляли, что одна из задач, которые стоят перед ВСУ, — вынудить ЧФ покинуть территориальные воды Украины. Теперь она отчасти выполнена.

Стратегическая инициатива в акватории Черного моря заключается в том, что, несмотря на преимущество России в мощи морских, воздушных и наземных сил, налаженную логистику и выгодное географическое положение морской базы в Севастополе, Украине удалось навязать российскому флоту свою тактику, заставить его реагировать на ее действия.

Говорить о полном перехвате инициативы нельзя, поскольку ЧФ не потерял способности наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами, а также совершать другие операции в акватории Черного моря. Теперь они, правда, осложнены. Как минимум, кораблям теперь предстоит совершать переход в район боевого дежурства на 200 километров дольше. Учитывая, что в районе Черного моря постоянно дежурят самолеты-разведчики стран НАТО, это будет давать украинцам, которые, вероятно, получают информацию от своих партнеров на Западе, дополнительное время на подготовку и оценку намерений российский военных кораблей.

Второе обстоятельство заключается в том, что сделать это ВСУ смогли, не имея на море крупных плавсредств — летом-осенью Украина начала кампанию на море, последовательно обстреливая цели на территории аннексированного Крымского полуострова крылатыми ракетами, беспилотниками и атакуя цели на море безэкипажными катерами.

Концепцию «москитного флота», то есть соединения, которое состоит из большого числа малых боевых кораблей, беспилотников и ракет, Украина начала разрабатывать еще до начала российского вторжения. Она, правда, предусматривала создание скорее небольших ракетных катеров, а не безэкипажных брандеров.

Третье обстоятельство, которое играет большую роль в перемещении российских кораблей, заключается в том, что Севастополь — самая удобная черноморская бухта для размещения военно-морской базы. По сравнению с Севастопольской бухтой (на самом деле в районе Севастополя несколько удобных бухт), Цемесская гораздо более сложная с точки зрения навигации, погодных условий, а также размеров — в ней размещена инфраструктура гражданского, торгового и военного флотов.

До аннексии Крыма Россия планировала развитие военно-морской базы в этой бухте, которая рассматривалась как запасной вариант в случае, если Украина откажется продлевать срок аренды севастопольской базы. Была даже принята соответствующая целевая программа, но построить столь же крупную инфраструктуру с судоремонтными мощностями, складами и прочими необходимыми флоту объектами не было физической возможности. В Цемесской бухте нет, например, сухого дока.

Поэтому распределение сил Черноморского флота по менее развитым и крупным базам сильно осложнит его операции. Хотя без инфраструктуры Севастопольской базы российскому флоту будет очень трудно, и, скорее всего, военные корабли будут туда заходить.

BBC
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