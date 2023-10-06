Атака беспилотников на военную академию в Сирии: более 100 погибших

По данным центра, который обладает обширной сетью источников на территории Сирии, погибло более 100 человек, около половины из которых – выпускники военных вузов. Среди погибших – 14 гражданских лиц. Более 125 человек получили ранения.

Представители армии страны возложили ответственность за нападение на «террористические группы, поддерживаемые известными международными силами».

На данный момент ни оппозиционные силы, ни джихадистские группировки не взяли на себя ответственности за нападение, хотя, по предварительным данным, беспилотник был запущен из районов к северо-западу от Хомса, которые контролируются оппозицией.

Неправительственная организация «Белые каски» заявила, что правительственные войска нанесли удары по нескольким городам и деревням в провинции Идлиб, в результате чего погибли пять человек.

Государственное информагентство Sana опубликовало заявление командования вооруженных сил страны, в котором говорится, что несколько дронов со взрывчаткой атаковали военную академию Хомса сразу после окончания церемонии выпуска кадетов.

«В результате агрессии погибло несколько гражданских лиц и военнослужащих, также были ранены десятки членов приглашенных семей и несколько студентов, принимавших участие в церемонии», – говорилось в заявлении, в котором, однако не было приведено число погибших и раненых.

Один из рабочих, устанавливавших сцену для церемонии, так рассказал о случившемся агентству Reuters: «После окончания [церемонии] люди спустились во двор, и раздался взрыв. Мы не знаем, откуда взялась взрывчатка, но повсюду лежали трупы».