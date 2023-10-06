Какие рестораны Латвии могли бы получить звезду "Мишлен"?

Хозяин Pavāru mājas Эрик Дрейбантс рассказывает, что у него нет понятия, кто может быть инспектором Michelin, поскольку они хорошо маскируются. Это повару подтвердили коллеги из ресторанов других стран, которым были присвоены звезды. Однако он не скрывает надежды, что ресторан будет замечен и был бы рад даже Зеленой звезды (Зеленую звезду присваивают тем, кто использует рациональный подход к окружающей среде, внимательно относится к отходам и пр.).

Марис Янсонс не скрывает, что когда-то с рестораном Kest целью было получить звезду, однако отмечает, что в последние годы в отрасли были как взлеты, так и падения. Цель не пропала, однако он бы удивился, если бы "сразу получил звезду".

Шеф-повар добавляет: "Звезда "Мишлен" не олимпийская медаль, которую ты выигрываешь, кладешь на полку и радуешься. Звезду также можно и легко потерять, поэтому ее получение - дополнительная ответственность, рост... Как говорит Мартиньш Сирмайс, есть рестораны только двух видов - пустые и полные".