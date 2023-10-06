Какие рестораны Латвии могли бы получить звезду "Мишлен"?

21 ноября ожидается историческое событие - будут объявлена латвийские рестораны, попавшие в гид MICHELIN. Журнал Kas jauns выяснил, какие прогнозы о получении звезд у местных шеф-поваров.
Хозяин Pavāru mājas Эрик Дрейбантс рассказывает, что у него нет понятия, кто может быть инспектором Michelin, поскольку они хорошо маскируются. Это повару подтвердили коллеги из ресторанов других стран, которым были присвоены звезды. Однако он не скрывает надежды, что ресторан будет замечен и был бы рад даже Зеленой звезды (Зеленую звезду присваивают тем, кто использует рациональный подход к окружающей среде, внимательно относится к отходам и пр.).
Марис Янсонс не скрывает, что когда-то с рестораном Kest целью было получить звезду, однако отмечает, что в последние годы в отрасли были как взлеты, так и падения. Цель не пропала, однако он бы удивился, если бы "сразу получил звезду".
Шеф-повар добавляет: "Звезда "Мишлен" не олимпийская медаль, которую ты выигрываешь, кладешь на полку и радуешься. Звезду также можно и легко потерять, поэтому ее получение - дополнительная ответственность, рост... Как говорит Мартиньш Сирмайс, есть рестораны только двух видов - пустые и полные".
В свою очередь, владелец ресторана 36. līnija Лаурис Алексеев отмечает: "Невозможно получить звезду, если к ней не стремишься".
У шеф-поваров свое видение того, кто заслуживает высокой оценки, однако, чтобы знать, какие прогнозы оправдались и какие рестораны заслуживают самых высоких оценок по мнению инспекторов Мишлен, придется дождаться официального анонса, который состоится. 21 ноября.
Какие оценки можно получить?
⭐️ - "отличный ресторан в своей категории";
⭐️⭐️ - "выдающаяся кухня, стоящая того, чтобы немного отклониться от маршрута путешествия";
⭐️⭐️⭐️ - "исключительная кухня, ради которой можно организовать отдельное путешествие".
Если ресторан не дотягивает до получения звезды, он все равно может попасть в гид как "рекомендуемый к посещению" или получить особую, зеленую, звезду - за устойчивую политику в гастрономии. Критерии присуждения рейтинга не являются достоянием общественности, однако известен главный из них - это кухня
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