В ближайшие сутки в Латвии ожидается сильная буря

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии ( LVĢMC ) выпустил предупреждение о сильном ветре сегодня вечером и ночью. Для прибрежных районов объявлено предупреждение оранжевого уровня, а для всей Латвии - желтого .

По прогнозам синоптиков, сегодня с 19:00 до 23:00 с запада начнется усиление южного, юго-западного ветра, который в порывах будет достигать скорости 20-24 м/с.

В первой половине ночи в прибрежных районах скорость ветра возрастет до 26-31 м/с. Во второй половине ночи ветер сменит направление на западное и северо-западное.

По последним прогнозам LVĢMC, в субботу утром буря может немного утихнуть, однако во второй половине дня разыграется с новой силой, при этом в отдельных местах скорость ветра в порывах вновь может достигать 29 м/с.

Сильные порывы ветра ожидаются на Видземском побережье, а в воскресенье - в Курземе.

В связи с этим жителям рекомендуется следить за прогнозами погоды и актуальными предупреждениями об экстремальных погодных условиях.

По шкале Бофорта очень сильным считается ветер скоростью 28,5-32,6 м/с. Такой ветер может ломать стволы деревьев, срывать крыши с домов и вызывать другие повреждения.