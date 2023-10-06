Министр здравоохранения и омбудсмен договорились об укреплении защиты прав пациентов

Абу Мери и Янсонс сошлись во мнении, что в Латвии необходим такой специалист по защите прав пациентов, к которому и пациент, и его законные представители, или же медицинские работники могли обращаться по вопросам возможного нарушения нормативных актов или не соответствующих нормам этики действий в сфере прав пациентов.

Основной деятельностью специалиста по защите прав пациентов было бы оказание консультативной поддержки по вопросам защиты прав пациентов пациентам и медицинским лицам, обеспечение образовательных мероприятий, исследований в сфере защиты прав пациентов и предоставление рекомендаций по решению определенных проблем и методам улучшения процедур в лечебном учреждении.

Стороны пришли к общему пониманию и в вопросе о том, что в большинстве своем в основе конфликтов между пациентами и медицинскими учреждениями лежат вопросы коммуникации, и они должны решаться в первую очередь на уровне учреждения. Поэтому в больницах необходим работник, к которому может обратиться пациент, чтобы получить поддержку и решение своей проблемы, а также необходимо повышать потенциал Инспекции здравоохранения как для рассмотрении жалоб жителей, так и для разъяснения прав пациента в лечебном процессе.

Уже сейчас постепенно в больницах вводятся опросы пациентов, чтобы на основании опыта пациентов провести улучшения. Поэтому важно, чтобы пациент после завершения лечения выразил свое мнение, в частности, указав на требующие совершенствования вещи и процессы, отмечает Минздрав.

На встрече также обсуждались вопросы доступности медицинских услуг как одной из основ прав человека. Омбудсмен подчеркнул, что доступное и качественное здравоохранение, образование и социальная защита - это вопрос государственной безопасности.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сокращения насилия в обществе и повышения доступности среды в медицинских учреждениях для жителей с ограниченными возможностями.