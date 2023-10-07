"Я воздержусь". Ходорковский опубликовал послание в день рождения Путина

Ходорковский пишет: "Сегодня Путину исполняется 71 год, и ему не нравится осознавать свой возраст. Сначала он был молодым политиком, однако теперь он на три года старше, чем был Ельцин в 1999 году.

Today, Putin turns 71 and he doesn't like acknowledging his age. Initially emerging as a young politician, he's now three years older than Yeltsin was in 1999.



I'll hold back on birthday wishes. The 20th-century Russian rulers' average lifespan was 74. Stalin, Chernenko, and… pic.twitter.com/LyMDswYUXA — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) October 6, 2023

Я воздержусь от пожелания в день рождения. В 20-м веке средний срок жизни российских правителей составлял 74 года. Примерно в этом возрасте умерли Сталин, Черненко и Хрущев, исключением стал Брежнев, который прожил до 75 лет.

Начав войну, Путин превратил Россию в диктатуру. И история показывает, что долго наслаждаться своей властью он не будет".

На момент публикации статьи его цитата и фото получили более 3000 "лайков".

Ходорковский, бывший владелец ликвидированного газового гиганта "Юкос", является одним из наиболее известных критиков режима Путина. В 2003 году он был арестован вскоре после того, как во время беседы с Путиным, которая транслировалась по телевидению, публично раскритиковал коррупцию в российских госучреждениях.

До 2013 года Ходорковский находился в тюрьме, однако был освобожден после того, как режим Путина его помиловал. После освобождения Ходорковский продложил публично критиковать Путина.