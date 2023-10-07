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"Я воздержусь". Ходорковский опубликовал послание в день рождения Путина

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Владимир Путин по версии Михаила Ходорковского
Владимир Путин по версии Михаила Ходорковского Фото: Mikhail Khodorkovsky/"X"

Бывший олигарх и оппозиционер Кремля Михаил Ходорковский в день рождения Владимира Путина, которому исполняется 71 год, опубликовал фотографию президента России, после чего и другие пользователи соцсетей начали создавать подобные послания.

Ходорковский пишет: "Сегодня Путину исполняется 71 год, и ему не нравится осознавать свой возраст. Сначала он был молодым политиком, однако теперь он на три года старше, чем был Ельцин в 1999 году.

Я воздержусь от пожелания в день рождения. В 20-м веке средний срок жизни российских правителей составлял 74 года. Примерно в этом возрасте умерли Сталин, Черненко и Хрущев, исключением стал Брежнев, который прожил до 75 лет.

Начав войну, Путин превратил Россию в диктатуру. И история показывает, что долго наслаждаться своей властью он не будет".

На момент публикации статьи его цитата и фото получили более 3000 "лайков".

Ходорковский, бывший владелец ликвидированного газового гиганта "Юкос", является одним из наиболее известных критиков режима Путина. В 2003 году он был арестован вскоре после того, как во время беседы с Путиным, которая транслировалась по телевидению, публично раскритиковал коррупцию в российских госучреждениях.

До 2013 года Ходорковский находился в тюрьме, однако был освобожден после того, как режим Путина его помиловал. После освобождения Ходорковский продложил публично критиковать Путина.

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