ЕС готов расширяться: кто главный кандидат?

На неформальном саммите Европейского Союза в Гранаде в пятницу, 6 октября, лидеры стран ЕС обсудили его будущее. Встреча положила начало большой и сложной дискуссии о стратегии расширения Евросоюза. И речь шла не только о том, что должны выполнить страны-кандидаты, среди которых Украина , Молдова и Грузия, для вступления в Евросоюз, но и как должен подготовиться к расширению он сам.

Например, какие реформы должен провести, какие новые законы принять, как будет финансироваться это расширение. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что ЕС придется отказаться от принципа единогласия во внешней и налоговой политике и в дальнейшем решать все большинством голосов. Он также предлагает определиться с будущим размером Еврокомиссии и распределением мест в Европарламенте, а не "просто расширять Еврокомиссию и изобретать новые министерства".

Пока что речь идет о том, что следующее расширение должно произойти в 2030 году. Некоторые лидеры, например премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, считают, что это поздно. "Со своей стороны мы должны быть готовы до 2030 года. Нам нужно ускориться. Прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз приняли в ЕС новую страну", - говорит она. По мнению Каллас, маленькие страны, такие как Черногория, Евросоюзу удастся внедрить почти незаметно для себя, в то время как крупные потребуют большой работы. Поэтому ее предложение заключается в том, чтобы начать с приема небольших стран и продемонстрировать, что ЕС - "не закрытый клуб". Последний этап расширения прошел в Евросоюзе десять лет назад, когда в него приняли Хорватию.