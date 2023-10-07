СМИ ФРГ: Шольц не дает ракеты Taurus из-за Крымского моста

"Я опасаюсь, что федеральный канцлер посылает Москве совершенно неправильный сигнал, - заявил в беседе с Tagesspiegel политик от партии "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), возглавляющий в бундестаге комитет по делам Европы. - Путин может воспринять нерешительность канцлера как стимул продолжать свою брутальную агрессию".

"Канцлер не хочет отрезать Крым от путей снабжения"

Подборку заявлений известных политических деятелей публикует и сайт телеканала n-tv. Германия и весь Запад должны поддерживать Украину так, "чтобы она выиграла войну", считает известный политик "зеленых" и руководитель берлинского "Центра либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne) Ральф Фюкс (Ralf Fücks). Он подозревает, что Шольц хотел бы, чтобы Украина не проиграла войну, но чтобы "она ее и не выиграла".

По мнению Ральфа Фюкса, "высший приоритет канцлера - не втягивать Германию в войну. Однако если лишать Украину оружия для успешного контрнаступления, то это приведет к обратному результату. В случае успеха Путина в Украине возрастет опасность войны для всей Европы".

Сайт n-tv приводит также слова эксперта по внешней политике оппозиционной консервативной партии ХДС Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen). Он подозревает, что "Шольц никогда и не собирался поставлять ракеты Taurus именно потому, что они были бы в Украине особо эффективными". Такую позицию он считает "безответственной и близорукой", а ссылки на технические аспекты назвал "отговорками".