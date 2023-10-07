Латвийским авиакомпаниям рекомендовано отказаться от полетов над Израилем. airBaltic отменил рейс

CAA проанализировало информацию о ситуации в воздушном пространстве Израиля и пришло к выводу, что существует угроза для воздушных судов гражданской авиации, использующих воздушное пространство Израиля.

CAA разослало письмо всем латвийским авиакомпаниям с рекомендацией не использовать воздушное пространство Израиля в течение следующих 48 часов, что касается как транзитного пересечения воздушного пространства, так и полетов в/из аэропортов Израиля.

Авиакомпания airBaltic сообщила CAA, что рейс BT-771, который должен был вылететь из Риги в Тель-Авив в Израиле в субботу, 7 октября, в 23.25, будет отменен. Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпанией.

В то же время CAA призывает пассажиров учитывать риски безопасности при планировании своих полетов. CAA напоминает пассажирам, что ограничения в воздушном пространстве могут затруднить вылет пассажиров за пределы территории той или иной страны.

RUS TVNET уже сообщал, что десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказались юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога, активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. В результате обстрелов уже погибли как минимум 40 человек, ранены еще более 700, пишет DW и другие мировые СМИ.

По информации пресс-службы армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах.