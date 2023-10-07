"Мы в состоянии войны". ХАМАС напал на Израиль: более 100 убитых израильтян, десятки в заложниках. Что известно

«Это комбинированный налет, осуществленный по воздуху с использованием парапланов, по морю и по земле. Мы ведем бои в районах вокруг сектора Газа», — заявил представитель израильской армии Ричард Хехт.

Сообщается, что вооруженные палестинцы замечены на улицах израильского города Сдерот, который находится буквально в километре от ближайшего участка границы Израиля с Сектором Газа.

Хехт подтвердил, что в Израиле есть жертвы, но подробностей не привел. Также он отказался прокомментировать сообщения о том, что десятки израильтян попали в плен к палестинцам.

Эксперты отмечают, что нападение ХАМАС выглядит тщательно спланированным и хорошо скоорденированным, и, судя по всему, готовилось в обстановке полной секретности.

«Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны — наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам», - считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.

Тысячи ракет по Израилю

На рассвете субботы Израиль также подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Сектора Газа.

В городах на юге и в центре Израиля сработали сирены воздушной тревоги. В результате ракетного удара по Ашкелону начался пожар.