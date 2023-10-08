Повалил и бил ногой по лицу: на вице-мэра эстонского города на улице напал разъяренный мужчина

О случившемся в субботу поздно вечером в соцсетях сообщила мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Она заявила, что нападение произошло, когда Сечков фотографировал автобусную остановку, снесенную штормовым ветром. В этот момент к нему подошел агрессивный человек.

Услышав, что это представитель горупарвы, он начал бранить Сечкова, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу лежавшего на земле вице-мэра.

По словам Вирве Линдер, Эрика Сечкова осмотрели врачи Ида-Вируской центральной больницы.

"Надеюсь, он быстро восстановится как физически, так и эмоционально, чтобы продолжить свою работу с большой самоотдачей", - написала Линдер, добавив, что по поводу инцидента также подано заявление в полицию.