Повалил и бил ногой по лицу: на вице-мэра эстонского города на улице напал разъяренный мужчина

В субботу, 7 октября, разъяренный мужчина повалил на землю вице-мэра эстонского города Кохтла-Ярве Эрика Сечкова и несколько раз ударил его ногой по лицу, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Põhjarannik.
О случившемся в субботу поздно вечером в соцсетях сообщила мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Она заявила, что нападение произошло, когда Сечков фотографировал автобусную остановку, снесенную штормовым ветром. В этот момент к нему подошел агрессивный человек.
Услышав, что это представитель горупарвы, он начал бранить Сечкова, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу лежавшего на земле вице-мэра.
По словам Вирве Линдер, Эрика Сечкова осмотрели врачи Ида-Вируской центральной больницы.
"Надеюсь, он быстро восстановится как физически, так и эмоционально, чтобы продолжить свою работу с большой самоотдачей", - написала Линдер, добавив, что по поводу инцидента также подано заявление в полицию.
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