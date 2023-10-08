Женщины в ВСУ: "Желание служить воспринимают как прихоть"

Как добиться равного отношения

"Формально все боевые должности доступны для женщин. Неформально - конечно, их нужно добиваться. То есть, эта проблема существует, и сейчас она решается только индивидуально", - говорит Анна Гриценко. "Пока нет дефицита бойцов, твое желание служить воспринимается как прихоть", - добавляет Леся Ганжа. По ее наблюдениям, в армии отношение к женщинам не такое же, как к мужчинам. Например, когда ее командир набирал бойцов для задания в Киевской области, Лесю и еще двух военнослужащих обошли стороной. "Когда я спросила, почему мы не можем поехать, он ответил: "А что, вы хотите?". То есть мужчин не спрашивают, хотят ли они. Это что, поездка на экскурсию? Ты просто должна все время добиваться, чтобы к тебе было такое же отношение, как и к другим бойцам", - говорит Леся, называя это мягкой дискриминацией, когда женщин жалеют.