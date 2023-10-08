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Министр: Pasažieru vilciens должно обеспечить транспорт в чрезвычайных ситуациях

rus.tvnet.lv/LETA
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Электричка
Электричка Фото: Shutterstock

Нужно работать над тем, чтобы в будущем предприятие Pasažieru vilciens всегда было готово обеспечить транспорт для перевозки пассажиров в чрезвычайных ситуациях, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс в социальных сетях.

Он отметил, что причиненный сильным ветром ущерб вчера и сегодня вызвал серьезные перебои в движении поездов. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению движения.

Министр выразил благодарность родственникам и друзьям пассажиров отмененных вчера поздно вечером рейсов, которые помогли доставить их домой.

Как сообщалось, в воскресенье утром из-за упавших на пути деревьев остановлено движение поездов на участке Саулкрасты-Скулте.

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