Министр: Pasažieru vilciens должно обеспечить транспорт в чрезвычайных ситуациях

Нужно работать над тем, чтобы в будущем предприятие Pasažieru vilciens всегда было готово обеспечить транспорт для перевозки пассажиров в чрезвычайных ситуациях, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс в социальных сетях.
Он отметил, что причиненный сильным ветром ущерб вчера и сегодня вызвал серьезные перебои в движении поездов. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению движения.
Министр выразил благодарность родственникам и друзьям пассажиров отмененных вчера поздно вечером рейсов, которые помогли доставить их домой.
Как сообщалось, в воскресенье утром из-за упавших на пути деревьев остановлено движение поездов на участке Саулкрасты-Скулте.
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