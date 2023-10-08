На участке железной дороги Саулкрасты - Скулте остановилось движение поездов

По информации предприятия, сильный ветер повалил на рельсы деревья.

✖️ Dzelzceļa posmā Saulkrasti- Skulte vicienu kustība ir pārtraukta vēja postījumu dēļ. pic.twitter.com/OEp4hXpES5 — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) October 8, 2023

Напомним, воскресенье будет облачным и дождливым, сохранится ветреная погода, прогнозируют синоптики.

Дожди ожидаются главным образом в западном и центральном районах, однако местами в Курземе они могут быть сильными и сопровождаться отдельными разрядами молний.

Порывы западного, северо-западного ветра местами достигнут скорости 18-23 метров в секунду, а в прибрежных районах - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в глубине страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.

В Риге день будет облачным и дождливым. Ожидается сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать скорости 25-27 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.