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На участке железной дороги Саулкрасты - Скулте остановилось движение поездов

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Поваленные деревья на железной дороге
Поваленные деревья на железной дороге Фото: Pasažieru vilciens/Twitter

Утром в воскресенье на железнодорожном участке Саулкрасты - Скулте остановилось движение поездов, сообщает Pasažieru vilciens.

По информации предприятия, сильный ветер повалил на рельсы деревья.

Напомним, воскресенье будет облачным и дождливым, сохранится ветреная погода, прогнозируют синоптики.

Дожди ожидаются главным образом в западном и центральном районах, однако местами в Курземе они могут быть сильными и сопровождаться отдельными разрядами молний.

Порывы западного, северо-западного ветра местами достигнут скорости 18-23 метров в секунду, а в прибрежных районах - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в глубине страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.

В Риге день будет облачным и дождливым. Ожидается сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать скорости 25-27 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

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