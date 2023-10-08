Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа

В ударах участвовали десятки израильских военных самолетов. Удары наносились в районе города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа

Позже в Армии обороны Израиля уточнили, что удары были нанесены по трем штабам группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

По данным нескольких израильских Telegram-каналов, израильская армия больше не использует тактику "стук по крыше", в рамках которой жителей предупреждали о готовящихся ударах.

Как сообщает издание "Голос Израиля", обычно процедура состоит из трех этапов: сначала жителей предупреждают по телефону, после чего военные наносят удар по намеченной цели ракетой без боезаряда, а уже после наносится настоящий удар.

Армия Израиля пока не комментирует эту информацию.